Ethiopie: Le pays a signé un accord avec la France pour renforcer la coopération educative.

<strong>Addis Abeba, — L'Éthiopie et la France ont signé un accord intergouvernemental visant à renforcer leur partenariat éducatif de longue date, en particulier le lycée Guebre-Mariam d'Addis Abeba.

La cérémonie de signature a eu lieu dans l'amphithéâtre de l'école, en présence du ministre éthiopien de l'éducation, Birhanu Nega, et du ministre français de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Dans son discours, le ministre Birhanu a souligné l'importance de l'accord, qui est en négociation depuis plus d'un an.

Il a noté que l'école, créée en 1947, a été une institution vitale favorisant des liens forts entre l'Éthiopie et la France.

"Cet accord modernise notre partenariat, garantissant sa pertinence au 21e siècle", a révélé le Birhanu.

L'un des éléments clés de l'accord comprend l'engagement d'allouer 10 % des admissions d'étudiants aux enfants de familles à faible revenu avec des bourses complètes.

"L'éducation ne doit pas être un privilège limité à ceux qui ont les moyens financiers", a souligné Birhanu.

"Cette initiative reflète notre vision commune d'un accès équitable à une éducation de haute qualité et notre engagement à créer une société plus inclusive et plus stable", a-t-il dévoilé.

Le ministre français Jean-Noël Barrot a salué le rôle de l'école dans le renforcement des relations bilatérales et sa contribution au paysage éducatif en Éthiopie.

Il a reconnu la réputation de l'école pour son excellence académique et son caractère inclusif, qui lui ouvre les portes d'établissements d'enseignement supérieur prestigieux dans le monde entier.

Le nouvel accord réaffirme le statut unique du lycée Guebre-Mariam en tant qu'établissement à la fois éthiopien et français, a déclaré le ministre Barrot.

Il a également salué le dévouement du personnel et des anciens élèves de l'école pour leur rôle dans la promotion de liens durables entre les deux nations.

L'accord marque une étape importante dans la coopération éducative entre l'Éthiopie et la France, en introduisant une structure de gouvernance plus inclusive et en élargissant l'accès aux étudiants éthiopiens issus de milieux socio-économiques divers.

L'initiative devrait renforcer davantage l'héritage de 77 ans du Lycée Guebre-Mariam et améliorer le partenariat déjà solide entre l'Éthiopie et la France.