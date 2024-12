Ile Maurice: Le gouvernement de l'Alliance du changement boosté

Hier a eu lieu l'ouverture de la huitième Assemblée nationale. À l'ordre du jour figuraient la prestation de serment des membres élus, ainsi que l'élection de Shirin Aumeeruddy-Cziffra en tant que speaker, de Veda Baloomoody comme «Deputy Speaker», et d'Ehsan Juman comme «Deputy Chairperson of Committees».

L'ambiance était joviale et surtout bon enfant hier - comparativement à ce que nous avait habitué Sooroojdev Phokeer au fil des dernières années - pour la première séance du gouvernement fraîchement élu de l'Alliance du changement.

Avant même le début de la séance parlementaire à 15 heures, les 60 élus, aussi bien que ceux de Rodrigues, faisaient leur entrée, tour à tour, dans l'Hémicycle. Ils étaient tous informés de leur seating arrangements et profitaient d'un petit moment pour faire un brin de causette avec leurs collègues ou encore féliciter d'autres pour la victoire écrasante des dernières législatives.

Avant la prestation de serment des élus, tous étaient assis à l'arrière-plan de l'Hémicycle (NdlR, les députés ne prennent place qu'après avoir porté serment) et c'est la présence de Joe Lesjongard, leader de l'opposition, qui a été grandement scrutée. Il a fait son entrée quelques dizaines de minutes avant le début de la séance et était assis à côté de Dhaneshwar Damry.

Il affichait un pâle sourire et paraissait un peu perdu, voire isolé, face aux autres et il n'a adressé la parole à quelques-uns que brièvement. Quant à Adrien Duval, l'autre membre de l'opposition, repêché par le best loser system, il semblait un peu plus à l'aise. Assis à côté de Rubna Daureeawo, les deux étaient en discussion et le député du Parti mauricien social-démocrate était moins crispé que Joe Lesjongard et tout sourire.

Concernant les front-benchers, aux côtés de Navin Ramgoolam - qui signe son retour au sein de l'Hémicycle après dix ans - et de Paul Bérenger - dans le camp gouvernemental après 19 ans -, on retrouve Shakeel Mohamed, Rajesh Bhagwan, Arvin Boolell, Ajay Gunness et Anil Bachoo.

Kugan Parapen, «junior minister» au ministère de l'Intégration sociale, Ashok Subron, ministre de l'Intégration sociale, et le député Nitin Prayag (à l'arrière).

Après la prestation de tous les élus, c'est l'élection de la présidente de la Chambre qui s'est tenue. Il s'agit de Shirin Aumeeruddy-Cziffra. Navin Ramgoolam a d'ailleurs dressé le portrait de l'avocate de profession qui avait été une membre élue du Parlement dans le passé, ainsi que ministre et Attorney General, ambassadrice et même Ombudsperson for Children. Et c'est Veda Baloomoody qui assume désormais le rôle de Deputy Speaker alors qu'Ehsan Juman est lui Deputy Chairperson of Committees.

À la fin de la séance parlementaire, Shirin Aumeeruddy-Cziffra a fait une déclaration à la presse. Elle a soutenu qu'elle allait pouvoir améliorer, avec ses connaissances juridiques et ayant été au Parlement, les Standing Orders. Concernant le poste qu'elle assume désormais, elle a expliqué qu'elle ne pensait pas «qu'après cela, je ferais autre chose». À une question de la presse sur ces anciennes nominations, la speaker a précisé que c'était sous le règne de sir Anerood Jugnauth, du temps où le Mouvement militant mauricien était son allié et qu'elle «n'apprécie pas du tout que les gens disent que je suis de Lakwizinn».

Le député Kevin Lukeeram à son arrivée hier. (À dr.) Le ministre des TIC, Avinash Ramtohul, arborant fièrement sa cravate rouge.

«Statements»

Navin Ramgoolam a fait sa première déclaration au Parlement, hier. C'était sur les Chagos. Il a rappelé que le 3 octobre, a-t-il tenu à souligner, soit à la veille de l'annonce de la dissolution du Parlement que les Premiers ministres de Maurice et du Royaume-Uni avaient, à travers une déclaration commune, confirmé qu'après 13 rounds de négociations, un accord politique avait été trouvé sur l'exercice de la souveraineté sur les Chagos. Or, a dit Navin Ramgoolam, vu que le contenu de ces négociations, qui avaient duré deux ans, était inconnu du nouveau gouvernement de l'Alliance du changement, il a dû avoir des discussions avec des conseillers légaux du gouvernement et de l'étranger à ce propos.

Navin Ramgoolam a aussi rappelé qu'il avait rencontré l'envoyé spécial britannique, Jonathan Powell, le 25 novembre, et que ce dernier l'avait informé du contenu de l'accord. Le nouveau Premier ministre a informé la Chambre qu'il avait demandé que cet accord soit revu par des experts indépendants et qu'il tiendrait le Parlement au courant de la suite. Cela, après que le nouveau Conseil des ministres a pris connaissance de ce rapport d'experts indépendants.

Le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, accompagné du «Best Loser» Adrien Duval.

Le nouveau ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a pour sa part tenu à faire le point sur l'incendie de Mare-Chicose. Il a annoncé qu'il avait effectué une visite des lieux en compagnie de Joanna Bérenger, le 23 novembre. Ils avaient pu constater que 42 300 m2 de surface de déchets étaient la proie des flammes, et que la situation s'était aggravée en raison de la sécheresse des ordures et du temps venteux.

Rajesh Bhagwan a rappelé l'aide reçue des experts réunionnais qui, a-t-il ajouté, avait approuvé la méthodologie utilisée par le Mauritius Fire Rescue Service, à savoir la séparation des déchets à l'aide de pelleteuses, accompagnée de jets d'eau sur les déchets. «Ces ordures sont alors couvertes de terre.» Le ministre de l'Environnement a remercié le privé, les organisations non gouvernementales et la population en général pour l'aide apportée. Tout en ajoutant que 50 % du sinistre avait pu être maîtrisé. Il a aussi rassuré que son ministère contrôlait d'une façon quotidienn la qualité de l'air.

La prochaine séance parlementaire se tiendra vendredi prochain, le 6 décembre, à 15 heures.