Ile Maurice: Une fin d'année riche en événements culturels

C'est avec une série d'événements culturels que l'Institut français de Maurice (IFM) clôture cette année. Voici ce qui vous attend.

Vous êtes invités, aujourd'hui, à découvrir le Village Solidaire. Un événement organisé en collaboration avec plusieurs organisations non gouvernementales. Ce marché solidaire verra ainsi la participation d'une vingtaine d'exposantes.

En sus de pouvoir faire de bonnes affaires, le public aura droit à plusieurs activités, dont un mini concerto de musique classique et la pièce de théâtre «Le Petit Chaperon Rouge», revisitée par des élèves du Lycée La Bourdonnais. Un coin enfant avec des ateliers gratuits sera aussi aménagé. Et ceux qui auront un petit creux pourront se faire plaisir avec une dégustation de cuisine locale.

Le mardi 5 décembre, l'IFM accueillera un lancement de livre, soit de Brown Baby de Fabienne Jonca. Ce livre est le lauréat 2024 du Prix Vanille, décerné par La Réunion des Livres. Ce sera l'occasion pour ceux présents de rencontrer l'auteure et d'écouter des extraits du livre, qui seront lus par une comédienne, entre autres.

Le 7 décembre, place sera faite à la Journée jeunesse. Cet événement se présente comme un moment familial incontournable. Le programme comprend le lancement du livre «Envolée de nuit» d'Eugénie Sauzier de Rosnay et Julie Bernard, en partenariat avec l'Atelier des Nomades, et le spectacle musical «Granmèr Kal», présenté par la Compagnie Baba Sifon et interprété par Léone Louis et David Fourdrinoy de La Réunion. Ceux présents découvriront aussi des ateliers créatifs gratuits, mariant dessin et écriture. Ces ateliers seront proposés en collaboration avec deux auteurs de littérature jeunesse.

Les cinéphiles seront gâtés en cette fin d'année car quatre projections les attendent en décembre à travers le Ciné-club, qui se tient chaque mercredi à 18 h 30. Ainsi, le 4 décembre, le public aura droit à la projection d'«Un métier sérieux» de Thomas Lilti, le 11 décembre à «La chambre des merveilles» de Lisa Azuelos et le 18 décembre à «La panthère des neiges» de Sylvain Tesson.

La soirée du 11 décembre s'annonce exceptionnelle car outre la projection du film «La chambre des merveilles», ceux présents auront l'occasion d'échanger avec Alexandra Lamy. Cette dernière interprète le rôle principal dans ce film. «La chambre des merveilles» a trait à la vie de Thelma. Celle-ci devient tragique quand son fils, Louis, âgé de 12 ans, tombe dans le coma à la suite d'un accident. Déterminée à le réveiller par tous les moyens, elle va faire le pari fou d'accomplir, une par une, les «dix choses à faire avant la fin du monde» que Louis avait inscrites dans son journal intime.

Lors de cette rencontre avec Alexandra Lamy, vous pourrez lui parler du film mais aussi de son parcours et de ses choix artistiques. Sonia Rolland, réalisatrice, et Chloé Jouannet, actrice, seront également présentes lors de cette soirée qui s'inscrit dans le cadre du Festival international du film au féminin. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix parmi tous ces événements.