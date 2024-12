Algérie: Salat El-istisqa accomplie à travers toutes les mosquées du pays

ALGER — Salat El-istisqa a été accomplie, samedi, à travers toutes les mosquées du pays, suite à la sécheresse qui a affecté la plupart des régions du pays.

Cette prière, accomplie en deux unités de prières (Rak'ah) est une Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL) qu'il recommande en cas de sécheresse.

Les imams ont insisté dans leurs prêches, sur le devoir de remercier Allah Tout-Puissant pour toutes ses grâces, de l'adorer et de multiplier les invocations et les prières pour abreuver le pays et préserver la paix et la sécurité qui y règnent.

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait appelé dans un communiqué, à l'accomplissement de Salat El-istisqa, samedi à travers toutes les moquées du pays, "suite à la sécheresse qui a affecté la plupart des régions du pays et compte tenu des demandes pressantes des citoyens, et ce conformément à la Sunna du Prophète (QSSSL)".

Le ministère avait dans ce cadre appelé les fidèles à "se repentir auprès du Tout-Puissant, préserver les liens de parenté, multiplier les bonnes actions, donner l'aumône aux pauvres et aux nécessiteux, afin de répandre la miséricorde et la solidarité sociale parmi les gens".