Angola: Le Fonds Souverain d'Angola devient actionnaire du Groupe TDB

Luanda — Le Fonds Souverain d'Angola (FSDEA), en tant que représentant du Gouvernement angolais, est récemment devenu actionnaire de la Banque de Commerce et de Développement de l'Afrique Orientale et Australe (Groupe TDB), a annoncé vendredi, à Luanda, le directeur régional de cette institution, Orlando Chongo.

Le responsable, qui parlait à la presse, en marge du 1er Forum d'Affaires sur les Opportunités de Financement, tenu aujourd'hui à Luanda, a précisé que les actifs financiers du FSDEA dans la TDB s'inscrivent dans le cadre du partenariat stratégique existant entre les deux institutions, qui sont essentiellement concentrées sur la création d'emplois et la promotion de l'exportation de biens et services générateurs de capitaux pour le marché angolais.

Avec ce partenariat, l'Angola devient le 26ème pays africain dans lequel la banque opère.

Interrogé sur le capital du Fonds Souverain de la banque, Orlando Chongo a expliqué que le niveau d'investissement de l'institution angolaise dans la TDB doit encore passer par le processus de certification et d'autorisation du ministère des Finances, entre autres mesures à prendre.

Selon le directeur régional de ce groupe bancaire, le partenariat entre les deux institutions a "ouvert la fenêtre" pour que les entreprises angolaises aient accès au capital susmentionné, à travers la Banque de Commerce et de Développement de l'Afrique Orientale et Australe.

En plus d'avoir des actions dans le Groupe TDB, la source a reconnu que le FSDEA dispose d'investissements stratégiques dans des secteurs clés de l'économie nationale, en mettant l'accent sur le projet de construction d'une usine intégrée de production d'engrais dans la municipalité de Soyo, province de Zaïre (nord d'Angola), la première infrastructure de ce genre sur le marché de la SADC, selon le directeur.

À son tour, le président du Conseil d'administration du Fonds Souverain d'Angola, Armando Manuel, a annoncé que, récemment, le Gouvernement angolais a approuvé une nouvelle stratégie d'investissement pour cette institution, qui comprend une révision de l'allocation d'actifs, avec un accent particulier sur la prise de capital auprès des institutions régionales en Afrique.

S'exprimant lors du forum, il a souligné que cette approche vise à diversifier les rendements ajustés au risque et à créer des opportunités pour renforcer la coopération entre les institutions financières du continent, en cherchant à stimuler une croissance économique durable et à promouvoir la prospérité des populations.

Armando Manuel a déclaré que cette initiative reflète l'engagement de l'Angola en faveur du progrès partagé aux niveaux régional et continental.

À cet effet, le responsable a souligné que l'organisation du forum visait à réunir le monde des affaires et les opérateurs du secteur financier angolais, un fait qui symbolise l'opportunité de collaborer vers un avenir plus prometteur.

Au cours de l'événement, le président et directeur exécutif du groupe TDB, Admassu Tadesse, a annoncé que la banque disposait d'un portefeuille financier évalué à un billion de dollars, pour financer des projets liés, essentiellement, aux secteurs de l'agriculture, de la santé et des infrastructures.

La présence du responsable bancaire au forum s'inscrit dans le cadre de sa visite en Angola, qui a lieu du 25 au 30 de ce mois, en vue de renforcer les relations de coopération entre le FSDEA et la TDB, ainsi que d'explorer de nouvelles opportunités d'investissements qui contribuent au développement durable de l'Angola.

Le 1er Forum d'Affaires sur les Opportunités de Financement, réalisé en une journée, a réuni la classe d'affaires angolaise et les entités gouvernementales, qui ont réfléchi sur les différentes formes d'investissement dans des projets qui favorisent la croissance et le développement socio-économique du pays.

L'initiative du Fonds Souverain d'Angola, en partenariat avec cette banque, visait également à promouvoir l'interaction entre les hommes d'affaires et les institutions financières.

À propos du Group TDB

Créée en 1985, la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et australe (TDB) est un groupe financier de développement régional africain avec une notation de crédit "investment grade", avec pour mandat de financer et stimuler le commerce, l'intégration économique régionale et le développement durable. Disposant d'un actif d'une valeur de 10.2 milliards de dollars américains, le Groupe TDB compte 26 États membres africains qui, aux côtés de pays membres non-régionaux et d'investisseurs institutionnels provenant de l'Afrique, Europe et Asie, forment la communauté d'actionnaires de TDB.

Le Groupe TDB compte plusieurs filiales et Unités d'affaires stratégiques, notamment Trade and Development Banking, TDB Asset Management (TAM), Trade and Development Fund (TDF), TDB Captive Insurance Company (TCI), ESATAL fund management company et TDB Academy.