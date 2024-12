Ethiopie: La ZLECA - Une opportunité unique pour renforcer l'intégration régionale et accroître l'industrialisation: Experts.

<strong>Addis Abeba, — Des politiques innovantes et des partenariats solides sont essentiels pour que l'Afrique puisse surmonter les défis auxquels est confrontée la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange continental africain (ZLECA), ont souligné les experts.

Les experts ont fait la remarque lors d'un atelier sur la modélisation de l'impact de la ZLECA sur les économies africaines à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Les experts ont souligné le rôle de la modélisation économique dans l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes pour la mise en oeuvre réussie de la ZLECA.

L'atelier a été organisé virtuellement par la Division de la macroéconomie, des finances et de la gouvernance (MFGD) de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) sur le thème « Modélisation de l'impact de l'Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA) sur les économies africaines.

Dans son discours d'ouverture, Hopestone Chavula, responsable de la section d'analyse macroéconomique de la MFGD, a souligné l'importance de la ZLECA, affirmant que la ZLECA n'est pas seulement un accord commercial, c'est une plateforme de transformation économique.

Il a souligné l'importance de tirer parti de la modélisation économique pour faire face aux incertitudes, aligner les politiques et suivre les progrès vers une économie africaine plus intégrée, résiliente et inclusive, en tenant compte des défis et des opportunités associés à sa mise en oeuvre.

L'événement virtuel a réuni des économistes, des décideurs politiques, des chercheurs et d'autres parties prenantes pour explorer comment la modélisation économique pourrait soutenir la mise en oeuvre efficace de la ZLECA et optimiser son potentiel de transformation.

Il a servi de plateforme de dialogue, de renforcement des capacités et de collaboration, en mettant l'accent sur le renforcement de la capacité des participants à utiliser des outils de modélisation économique avancés pour évaluer l'impact de la ZLECA sur les économies africaines ; explorer comment les connaissances issues de la modélisation pourraient influencer la prise de décision politique ; et concevoir des solutions aux contraintes du côté de l'offre, aux barrières tarifaires et non tarifaires et au déficit d'infrastructures, qui entravent collectivement le potentiel de transformation de la ZLECA.

La CEA s'est engagée à aider les pays africains à maximiser le potentiel de la ZLECA par le renforcement des capacités, l'appui technique et la promotion de la collaboration entre les parties prenantes.

Les participants ont exploré divers scénarios, tels que les réductions tarifaires, les investissements dans les infrastructures et la suppression des barrières non tarifaires, pour comprendre les impacts potentiels de l'accord sur les secteurs, les pays et les communautés économiques régionales (CER).