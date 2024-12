Ethiopie: Ethiopian Airlines a repris ses vols passagers vers Monrovia.

<strong>Addis Abeba, — Ethiopian Airlines a repris ses vols passagers vers Monrovia, au Libéria, à partir de ce matin aujourd'hui.

Les vols vers Monrovia ont été perturbés par la pandémie de COVID-19, a-t-on appris.

La cérémonie de vol inaugural a été honorée par la ministre libérienne des transports Sirleaf Tyler, l'ambassadrice libérienne en Éthiopie Louise Sharene et le PDG du groupe Ethiopian Airlines Mesfin Tassew ainsi que d'autres invités.

La reprise des vols se fera trois fois par semaine et facilitera les déplacements, favorisera les liens interpersonnels, stimulera la croissance économique et renforcera les relations entre l'Éthiopie et le Libéria.

Ethiopian Airlines, premier transporteur en Afrique, étend ses destinations en Afrique et au-delà.

Ethiopian commande la part du lion des réseaux africains de transport de passagers et de fret, exploitant la flotte la plus jeune et la plus moderne vers plus de 150 destinations nationales et internationales sur les cinq continents.