Soudan: L'ambassadeur du pays en Russie tient une conférence de presse sur la situation au pays

L'ambassadeur de la République du Soudan en Fédération de Russie, Mohamed Al-Ghazali a tenu vendredi une conférence de presse à l'agence de presse russe Sputnik, au cours de laquelle il a passé en revue les derniers développements dans le pays à la suite de la guerre menée par la milice terroriste - Forces de Soutien Rapide (FSR).

L'ambassadeur a donné un aperçu des ambitions de la milice insurgée FSR qui l'ont conduite à déclencher la guerre, en plus des interventions régionales et internationales dans les affaires soudanaises et des preuves de l'implication des Émirats Arabes Unis (EAU) et de la République du Tchad dans le soutien à la milice terroriste.

L'ambassadeur Ghazali a passé en revue les violations commises par la milice FSR contre les civils et son implication dans une guerre contre l'humanité sous les yeux de la communauté internationale, qui est restée silencieuse à l'exception de quelques condamnations, bien que le monde entier ait été témoin des pratiques de la milice, qu'elle documente elle-même dans les États de Darfour, d'Al-Gezira, de Sennar et de Khartoum, ainsi que son siège d'Al-Fashir et sa représentation par le gouverneur DE L'Ouest- Darfour et la profanation de villes et de villages.

L'ambassadeur du Soudan a discuté des efforts du gouvernement soudanais pour mettre fin à la guerre et répondre à tous les appels à la paix et à l'adhésion à la plate-forme de Djeddah, en plus des efforts de l'État pour surmonter les difficultés et alléger les souffrances des citoyens et sa coopération avec les organisations travaillant dans le domaine humanitaire afin de fournir une aide humanitaire aux citoyens.

L'ambassadeur a parlé des relations soudano-russes et des perspectives de coopération entre les deux pays et des aspirations à ce que les relations atteignent des stades avancés. Il a exprimé les remerciements et l'appréciation du gouvernement soudanais pour la position de soutien russe en utilisant le veto contre le projet de résolution britannique au Conseil de sécurité de l'ONU, expliquant que cela indique la solidarité et le soutien de la Russie au Soudan afin de préserver l'unité et la souveraineté de ses territoires.\ OSM