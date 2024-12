Soudan: Le gouvernement salue le départ des professionnels des médias étrangers des zones occupées par la milice RSF

Portsudan — Le gouvernement du Soudan a salué le départ de tous les professionnels des médias et correspondants des chaînes satellitaires étrangères des zones où la milice rebelle - Forces de Soutien Rapide (FSR) est présente vers les zones protégées par les Forces Armées Soudanaises (FAS).

Dans un tweet sur son compte sur la plateforme « X », le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, Khalid Al-Eayser, a déclaré : «La milice rebelle FSR a pratiqué un comportement inhumain contre le quatrième pouvoir, et a humilié et menacé ses membres, journalistes hommes et femmes qui ont couvert les événements depuis leurs lieux de travail sur la base de valeurs journalistiques de principe. »

Le ministre a ajouté : « Nous appelons toutes les institutions et organisations internationales concernées par la liberté de la presse et la protection des journalistes à condamner les pratiques de la milice rebelle FSR, qui a commis d'innombrables crimes. »

Al-Eaysir a affirmé que le gouvernement soudanais s'engage à protéger les journalistes et à leur fournir l'assistance nécessaire « Nous confirmons que les journalistes qui ont choisi de se rendre dans les zones où les Forces Armées Soudanaises sont présentes et de quitter les zones de rébellion, de milices et de gangs, ont pris la bonne décision, qui reflète leur conviction que FAS oeuvrent pour assurer leur sécurité et leur fournir l'environnement approprié et requis pour exercer leur travail librement et facilement », a-t-il ajouté.\ OS