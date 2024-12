Soudan: Représentant du pays à Genève examine la situation des personnes déplacées et des réfugiés avec le directeur général de l'OIM

Genève — Dans le cadre des réunions périodiques d'information organisées par la Mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies à Genève avec les chefs des organisations internationales, le représentant permanent, l'ambassadeur Hassan Hamid a rencontré Mme Amy Pope, la Directrice générale de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), et lui a fourni un exposé détaillé sur la situation humanitaire générale des personnes déplacées et des réfugiés, en raison du ciblage systématique et de la guerre ouverte menée par la milice hors-la-loi et ses aides contre les civils depuis qu'elle n'a pas réussi à prendre le pouvoir par la force des armes.

Il a appelé l'OIM à accroître ses interventions à la lumière du nombre croissant de personnes déplacées à l'intérieur du pays suite aux opérations de représailles menées par la milice terroriste FSR à l'est et à l'ouest de Gezira, dans le cadre de l'expansion de ses atrocités horribles dans diverses régions du Soudan depuis le déclenchement de la rébellion.

Il a également passé en revue les mesures et décisions récentes prises par le gouvernement pour accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin.

De son côté, Mme Amy Pope a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement soudanais pour l'accueil chaleureux et la facilitation de sa visite dans le pays et de ses rencontres avec de hauts responsables, soulignant qu'elle avait demandé à leur bureau au Soudan d'accroître ses interventions et de prendre en compte les conditions des communautés qui accueillent ce nombre supplémentaire de personnes déplacées.

Elle a souligné que l'organisation continuera à accorder au Soudan la plus haute priorité et un suivi continu au niveau du siège de l'organisation.\ OSM