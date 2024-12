Congo-Kinshasa: Révision constitutionnelle - L'Association congolaise de droit constitutionnel va offrir son expérience pour le débat

L'Association congolaise de droit constitutionnel (ACDC) se dit disposée à offrir son expérience pour le grand débat qui s'annonce sur le changement ou la révision de la Constitution en RDC.

Composée des professeurs constitutionnalistes notamment Jean-Louis Esambo, Evariste Boshab, André Mbata, Jacques Djoli, Dieudonné Kaluba, Willy Makiashi, Paul-Gaspard Ngondankoy, dont la quasi-totalité sont dans les institutions politiques de la RDC, l'ACDC a fait une déclaration publique ce samedi 30 novembre à la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa.

« L'Association congolaise de droit constitutionnel salue la démarche du Chef de l'Etat, qui a annoncé que, préalablement à toute initiative institutionnelle, il convoquera, l'année prochaine, une commission multidisciplinaire d'experts qui l'éclairera sur le sujet et sur la conduite à tenir, pour le grand bien du peuple congolais.

L'ACDC tient à souligner que forte de l'expérience de ses membres dans l'enseignement et la pratique du droit constitutionnel, elle connait l'histoire constitutionnelle du pays, ses textes et son vécu. Elle connait particulièrement l'origine de la Constitution du 18 février 2006, ses rédacteurs, son contenu, son pouvoir constituant et les mécanismes prévus pour sa révision », rappelle le professeur Paul-Gaspard Ngondankoy, le porte-parole de la structure.

L'ACDC indique que ses membres ne se laisseront guidés que par le seul intérêt du peuple congolais et ne donneront d'avis que pour ce qu'ils croient vrais, justes et objectifs en âme et conscience.

« L'ACDC se tient à la disposition de la Nation pour le grand débat qui s'annonce, conformément à l'article 6 de ses statuts, aux termes duquel : l'Association poursuit les objectifs suivants : servir de cadre de réflexion et d'analyse de toutes les questions touchant au droit constitutionnel congolais et comparé », a ajouté le Pr Ngondankoy.