Tunisie: ASG - La confiance est de mise

La Zliza ne jouera pas, contre l'Etoile, pour juste limiter les dégâts.

Chiheb Ellili et son groupe se sont déplacés à Sousse dès jeudi matin pour mettre sur place les dernières retouches à leur préparation du match qui les oppose aujourd'hui à l'Etoile, signe qui ne trompe pas que le groupe a le vent en poupe après sa valeureuse et précieuse victoire sur le CAB. Un succès qui a propulsé l'AS Gabès à la 9e place avec 11 points.

Ce faisant, leurs adversaires du jour ont, eux aussi, le même capital point et leur moral est aussi à la hausse après leur magnifique « remontada » face à l'ESZ et leur victoire par 3 buts à 2 qui a fait perdre aux «Sang et Or» de Zarzis la première place du classement. « Ce sera une partie très serrée et très disputée entre deux équipes qui auront à coeur d'enchaîner et de ne pas s'arrêter en si bon chemin, avoue Chiheb Ellili.

Bien que l'Etoile évolue à domicile, qu'elle ait l'avantage du terrain et du public, qu'elle ait les faveurs des pronostics, nous tenterons de lui tenir la dragée haute et de jouer nos chances à fond pour rentrer avec un résultat positif. Surtout que nous ne serons pas sous forte pression et que nous pourrons être très à l'aise dans notre jeu, produire un football de qualité, dont la récompense pourrait être plus qu'un petit match nul».

La meilleure défense, c'est l'attaque

Depuis qu'il a débarqué à Gabès, Chiheb Ellili a décelé, avec son oeil de tacticien chevronné, que l'ASG possède un bon potentiel offensif que son prédécesseur Abdelmajid Eddine Jilani n'a pas exploité suffisamment pour les premiers matches. Il a commencé par travailler pour mettre sur pied une équipe d'attaque. Un choix qui a porté ses fruits et qui ne variera pas d'un iota pour les rencontres à l'extérieur.

Le match d'aujourd'hui contre l'ESS en donnera la confirmation, au niveau de la prestation collective de l'équipe. Avec l'espoir que le résultat suivra. Ce qui est probable, c'est qu'il est loin d'être scellé d'avance et qu'il se jouera sur quelques petits détails.