Tunisie: « Rybsen » - Des solutions pour lutter contre e gaspillage d'eau

En Tunisie, où la gestion de l'eau est un enjeu majeur, Yassine Rezgui, fondateur de « Rybsen », se positionne comme un pionnier dans la recherche de solutions durables pour lutter contre le gaspillage d'eau. Alors que le pays nécessite 1.200 mètres cubes d'eau par habitant pour se développer correctement, il ne dispose actuellement que de 300 mètres cubes par tête.

Dans ce contexte critique, Yassine Rezgui et sa start-up proposent des innovations pour optimiser l'utilisation de cette ressource précieuse. « Rybsen », fondée par Yassine Rezgui après neuf années d'expérience dans le secteur de l'imprimerie, a pour mission de réduire la consommation d'eau dans l'industrie. La start-up a, récemment, développé « AquaClean », un système de filtration et de recyclage de l'eau spécifiquement conçu pour les imprimeurs.

Ce procédé permet de filtrer et de recycler l'eau utilisée lors des opérations d'impression, minimisant ainsi le gaspillage et les coûts liés à la gestion de l'eau. « Notre objectif est de fournir aux imprimeurs des solutions efficaces qui leur permettent non seulement de préserver l'eau, mais aussi d'améliorer la qualité de la production », explique Rezgui. Grâce à « AquaClean », les entreprises peuvent réduire leur consommation d'eau tout en maintenant des standards élevés de qualité d'impression.

Un exemple à suivre

« Rybsen » s'engage aussi à sensibiliser le secteur de l'imprimerie aux enjeux environnementaux. Rezgui partage son expertise en organisant des formations et des ateliers pour encourager d'autres professionnels à adopter des pratiques durables.

La start-up a déjà commencé à étendre ses activités au-delà des frontières tunisiennes, avec une présence active en Algérie et en Côte d'Ivoire. « Rybsen » cherche à établir des partenariats avec d'autres entreprises et institutions afin de développer des solutions encore plus innovantes et accessibles.

En période de crise hydrique, l'initiative de Yassine Rezgui et de « Rybsen » est plus que jamais nécessaire. L'engagement à trouver des solutions efficaces pour gérer cette ressource vitale représente un pas important vers un avenir durable pour la Tunisie.