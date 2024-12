Angola: Le pays lance les festivités des 50 ans de l'Indépendance nationale

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, a déclaré vendredi que la conquête de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975, a abouti à la construction d'une société de paix, de justice, le progrès social et la prospérité.

Le dirigeant, qui s'exprimait lors de la cérémonie officielle d'ouverture des commémorations du 50ème anniversaire de l'Indépendance nationale, dans la capitale angolaise, a affirmé que sans indépendance, il était impossible de rêver d'un Angola prospère.

Adão de Almeida a toutefois reconnu que le chemin parcouru pour la proclamation de l'indépendance nationale n'était pas linéaire.

"Nous avons dû faire face à plusieurs défis, tant au niveau interne qu'international", a-t-il déclaré, rappelant que les 27 premières années de la période postindépendance ont été marquées par un conflit fratricide avec des moments d'invasion par des armées étrangères qui a décimé la vie de millions d'Angolais.

Il a salué le courage, la détermination, le patriotisme et, surtout, l'esprit de pardon des Angolais eux-mêmes qui ont mis fin à la guerre et construit la paix définitive, ont passé des désaccords à la réconciliation, «dans un processus sagement dirigé par le Président José Eduardo Saints. »

Selon le ministre d'État, «les Angolais ont reconnu que le dialogue vaut mieux que la guerre, que la stabilité vaut mieux que l'instabilité et qu'ensemble, malgré les différences, nous sommes plus forts et disposons de meilleures conditions pour réaliser notre rêve collectif».

« Aujourd'hui, la politique se fait dans les institutions, par la force des arguments et non sur les champs de bataille. La guerre a cessé d'être un moyen de poursuivre la politique. Nous sommes en paix», a-t-il souligné.

Le ministre d'État a rappelé que les Angolais ont toujours réussi à maintenir, même dans les moments les plus difficiles, les valeurs les plus élevées du pays, soulignant que le sol angolais reste un et indivisible et que l'unité nationale est une valeur à laquelle les Angolais ne renoncent pas.

Reconstruction nationale

Adão de Almeida a reconnu que la fin du conflit armé a ravivé l'espoir des Angolais par rapport à leur projet national, mentionnant, à cet égard, la construction de routes et ponts, ports et aéroports, chemins de fer et cité-dortoir.

« Nous avons reconstruit et construit des écoles, des universités et des hôpitaux. Nous avons reconstruit et construit des barrages hydroélectriques, des milliers de kilomètres de lignes de transport d'électricité et plusieurs systèmes de captation et de distribution d'eau. Depuis 1975, d'innombrables transformations se sont produites dans notre pays dans tous les domaines de la vie », a-t-il souligné.

Il a fait savoir qu'au cours de cette période, la population angolaise est passée de 6,5 millions d'habitants à environ 35 millions et le taux d'alphabétisation est passé d'environ 5% en 1975 à environ 76%.

Il a reconnu l'engagement et le travail désintéressé de millions d'Angolais, tout au long de ces cinq décennies d'État indépendant, « qui ont su faire face aux défis, reconnaître leurs erreurs et n'ont cessé jamais de croire et travailler pour construire un avenir meilleur pour tous ».

Valorisation des conquêtes du pays

Selon Adão de Almeida, ce que nous entendons faire tout au long des journées de célébrations des 50 ans d'indépendance, c'est préserver et valoriser les acquis obtenus et construire un avenir meilleur.

Il a indiqué que l'hommage que le pays s'apprête à rendre aux nombreux héros nationaux qui, de différentes manières, ont apporté leur contribution désintéressée à la conquête de l'indépendance, à sa préservation, à la sauvegarde de l'intégrité territoriale, au rétablissement de la paix et de la réconciliation nationale et pour le développement de l'Angola, est plus que juste.

Le projet de loi créant la Médaille commémorative des 50 ans de l'indépendance nationale a été examiné par le Conseil des ministres, pour ensuite être discuté et approuvé par l'Assemblée nationale.