Togo: Le pays va se doter d'une nouvelle université

La troisième édition du « Rendez-vous avec le gouvernement », une initiative organisée par le ministère de la Communication, s'est déroulée vendredi.

Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de communication gouvernementale et dont l'objectif est de présenter et d'expliquer aux médias les réformes entreprises dans le secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche.

Lors de son intervention, Yawa Kouigan, la ministre de la Communication, et porte-parole du gouvernement, a souligné l'importance de maintenir un cadre d'échange direct entre l'exécutif et la population. Elle a rappelé le rôle crucial des médias comme intermédiaires entre le gouvernement et les citoyens,.

Kanka-Malik Natchaba, le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, a présenté en détail les réformes en cours dans son domaine. Il a insisté sur les efforts déployés pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et renforcer la recherche scientifique.

Parmi les principales nouveautés, le ministre a mentionné les innovations pédagogiques, introduites pour améliorer les méthodes d'enseignement et favoriser l'excellence académique et la réhabilitation et la construction d'infrastructures pédagogiques, afin d'offrir un cadre d'apprentissage moderne et confortable pour les étudiants.

Aligner le système éducatif togolais sur les standards internationaux, telle est l'ambition du ministre.

Un des projets les plus ambitieux dévoilés est la construction de la troisième université publique, située à Datcha (région des Plateaux, 150km de Lomé). C'est une étape importante dans l'élargissement de l'accès à l'enseignement supérieur.

À Lomé, un centre universitaire de pédagogie a également été inauguré. Il est dédié à la formation des enseignants et à l'innovation pédagogique. Permette le développement durable du Togo en investissant dans les compétences humaines, voila la finalité.

M. Natchaba a également évoqué les initiatives pour dynamiser la recherche scientifique.

'Ces réformes s'inscrivent dans la vision du président FaureGnassingbé, qui met un point d'honneur à fournir des infrastructures modernes et à promouvoir un enseignement de qualité pour tous les Togolais. Cette politique ambitieuse vise à faire de l'éducation un levier de transformation économique et sociale', a-t-il souligné.