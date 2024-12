Congo-Kinshasa: Des femmes défenseures des droits humains s'engagent contre les violences basées sur le genre

La Synergie congolaise des femmes défenseures des droits humains, (SYCOFEDDH) s'est engagé, vendredi 29 novembre, à travailler étroitement avec les autorités de la RDC pour faire face aux violences basées sur le genre en RDC.

Cette organisation a pris cet engagement à Kinshasa lors de la commémoration de la journée internationale des femmes défenseures des droits humains qui coïncide avec la campagne mondiale des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes.

« Aujourd'hui nous avons pris la résolution d'aller contacter les autorités, et de faire connaitre notre synergie et de collaborer avec les autorités de notre pays, pour qu'ensemble, nous puissions voir comment améliorer la situation des droits humaine en RDC et particulièrement des droits des femmes, surtout les femmes qui sont en milieu des conflits », a déclaré Desiderata Furaha Boji, coordonnatrice nationale de la SYCOFEDDH.

Pour atteindre cet objectif, la SYCOFEDDH en partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme (BCNUDH), a organisé une journée d'information sur le rôle des femmes défenseures des droits humains et sur quelques instruments juridiques les protégeant.

« Nous sommes face à une crise humanitaire, d'insécurité à l'Est de la RDC. Il est vraiment opportun que les femmes défenseures des droits humains soient outillées par la formation et l'information, surtout les instruments juridiques qu'on nous a distribués vont nous permettre de consolider notre travail, comme la résolution 1325, la déclaration universelle des droits de l'homme, et d'autres résolutions qui nous permettent de mener notre lutte, en collaboration avec les autorités étatiques, puis que comme vous le savez ce sont les autorités qui sont les premiers défenseurs des droits de la population », a expliqué Desiderata Furaha.

Cette journée d'information est aussi l'occasion de la sortie officielle de la Synergie congolaise des femmes défenseures des droits humains. Cette organisation est composée d'une vingtaine de femmes responsables des associations et des réseaux qui militent pour la promotion et la protection des droits humains en RDC.