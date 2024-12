Togo: Mission bien remplie pour le président du Commonwealth Games Federation, Dr OBE, à Lomé

En visite de travail à Lomé du 28 au 30 Novembre 2024, le président du Commonwealth Games Federation, Dr Chris Jenkins Obe, a eu un agenda bien chargé et bien rempli. Agenda qu'il a bouclé hier vendredi par la rencontre avec la presse en présence des présidents des fédérations sportives membres du CNO-Togo.

Il a été question, au cours de cette conférence de presse, de faire le point de sa mission, les activités menées et d'exposer les multiples opportunités qui s'offrent au Togo et à ses athlètes dans l'espace sportif du Commonwealth.

« Nos échanges ont été très intéressants et positifs. Nous avons abordé les opportunités pour le Togo dans le cadre des Jeux du Commonwealth et parlé des valeurs partagées par la fédération, en particulier en ce qui concerne les Jeux de Glasgow en 2026 », a expliqué le président Obe. Pour sa part et en grand connaisseur des enjeux et de l'aubaine qui s'offre à son pays, le président du CNO-Togo, Akpaki Deladem, a pour sa part affiché toute l'ambition du pays. « Le Togo compte tirer parti de la participation de ses para-athlètes lors des Jeux du Commonwealth. Ce modèle de sport permet aux athlètes et para-athlètes de concourir simultanément, ce qui constitue une différence significative par rapport aux Jeux Olympiques », a-t-il affirmé.

Avant cette rencontre avec la presse, il est à noter que M. Obe a été reçu en audience par les autorités du pays.

Echange avec le PM...

D'après les informations de la direction de communication du CNO-Togo, le vendredi 30 novembre 2024, Madame le Premier Ministre, Victoire Tomegah-Dogbe, a reçu en audience Dr Chris Jenkins Obe, Président du Commonwealth Games Federation (CGF). Accompagné du Président du Comité National Olympique du Togo, Deladem Akpaki, la rencontre a permis d'échanger sur le renforcement des liens de coopération entre la Fédération des Jeux du Commonwealth et le Togo, en vue de la promotion des athlètes et du développement des sports.

Et avec Adédzé....

Même exercice presque chez le Président de l'Assemblée nationale, Sevon-Tépé Kodjo Adédzé. L'occasion de cette audience a été saisi par le Président du Commonwealth Games Federation (CGF), Dr Chris Jenkins Obe, pour rappeler les valeurs, la mission et la vision de la Fédération des Jeux du Commonwealth et de féliciter le Togo pour son adhésion à cette importante organisation inspirée par la diversité et le dynamisme des associations qui la composent. Aussi, a-t-il présenté au chef de l'hémicycle togolaise, les programmes du CGF ainsi que les avantages et bénéfices pour le Togo de faire désormais partie des pays participants aux Jeux du Commonwealth.

De toutes ces rencontres et celle avec la presse, il est à noter que le premier rendez-vous du Togo au Commonwealth Games sera en 2026 à Glasgow. On en retient également d'après les explications de Dr Obe que les Jeux du Commonwealth constituent le plus grand évènement sportif suivi par l'ensemble des populations du Commonwealth et qu'il est disponible à accompagner le Togo dans le cadre de sa première participation à Glasgow 2026, en vue d'en faire une réussite.

Toutes ces informations apportées à la presse et aux responsables des fédérations sportives, ces derniers sont donc invités à repenser le sport au Togo autrement pour que les voeux du président Deladem Akpaki de positionner le Togo comme un acteur clé du sport international avec des athlètes qui réalisent des performances se traduisent dans la réalité.

A tout prendre, pour les Jeux du Commonwealth Glaswow 2026, dix disciplines sportives principales seront au programme, dont entre autres, l'athlétisme, la natation, la boxe, le cyclisme, l'haltérophilie, le rugby à 7, et le tennis de table. Et les Jeux du Commonwealth se distinguent des autres compétitions, de par son approche inclusive, qui intègre des compétitions parasportives parallèles aux épreuves classiques. Et des disciplines appropriées et retenues pour les athlètes paralympiques il y a l'athlétisme, la natation, le cyclisme, l'haltérophilie et le tennis de table. Une façon de traduire dans les faits, l'engagement du Commonwealth de promouvoir un sport accessible à tous, quels que soient les défis physiques.