Angola: Présentation du programme des commémorations du cinquantenaire de l'Indépendance nationale

Luanda — Le programme des célébrations du cinquantenaire de l'Indépendance nationale a été officiellement lancé vendredi, à Luanda, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida.

L'événement, qui s'est déroulé à "Largo da Independência" (Place de l'Indépendance), dans la capitale angolaise, a réuni les présidents des Cours supérieures, les gouverneurs provinciaux, les représentants des partis politiques, du corps diplomatique, des organismes de défense et de sécurité, des entités religieuses et traditionnelles et nationalistes.

L'événement a été marqué par la présentation du logo et de la chanson officielle des célébrations des 50 ans de l'indépendance nationale, par la secrétaire d'État à l'Administration territoriale, Teresa Quivienguele.

Le logo, une stylisation du chiffre 50 qui symbolise l'anniversaire, est composé d'éléments sémiotiques, qui reflètent la trajectoire de l'Angola, intégrant des références du passé, de la réalité actuelle et une vision de l'avenir, de la prospérité et du développement de l'Angola.

Selon la secrétaire d'État, le logo vise à promouvoir la fierté nationale et à renforcer le sentiment d'unité et d'espoir, en cherchant à impliquer tous les citoyens dans les festivités et dans l'adhésion aux objectifs définis pour cette étape historique.

Déjà chant officiel des célébrations du cinquantenaire embrasse l'esprit festif et unificateur de ce monument historique, promeut la fierté nationale et reflète la riche diversité culturelle de l'Angola.

Teresa Quivienguele a révélé que la chanson a été interprétée par 25 musiciens angolais de différentes générations d'artistes, styles musicaux et différentes régions du pays.

Elle a également impliqué 15 instrumentistes et 24 puristes, symbolisant la cohésion nationale, la pluralité angolaise et l'unité intergénérationnelle et interculturelle.

Un clip vidéo a été conçu cherchant à associer l'image puissante des paroles de la chanson avec des images qui reflètent trois moments principaux de l'histoire de l'Angola, à savoir la lutte pour la libération nationale, la conquête de la paix et la réconciliation nationale et les acquis de la paix et la reconstruction nationale.

En outre, les autorités ont conçu un programme de communication qui soutiendra les célébrations en différentes phases, dans le but d'assurer la disponibilité d'informations régulières et pertinentes sur les célébrations, avec la phase zéro lancée ce vendredi, qui s'étend de novembre à décembre 2024.

La première phase s'étend de janvier à mars 2025 et se concentrera sur les questions de préservation de l'histoire.

La deuxième phase s'étend d'avril à juin 2025 et met l'accent sur la valorisation des conquêtes du pays.

La troisième phase s'étend de juillet à septembre 2025 et se concentrera sur les questions de réconciliation et de reconstruction nationale. Et la quatrième et dernière phase de la stratégie de communication, s'étend d'octobre à décembre 2025 et sera axée sur les questions de construction d'un avenir meilleur pour l'Angola.