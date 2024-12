Nairobi — « Au cours des derniers mois, le Kenya a été témoin d'une inquiétante escalade de féminicides, des femmes qui ont perdu la vie dans des meurtres horribles et dans des circonstances peu claires ». C'est ce qu'a dénoncé Simon Peter Kamomoe, l'un des deux évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Nairobi, en soulignant que « de tels actes ne constituent pas seulement une grave violation des droits de l'homme, mais aussi une tendance préoccupante qui mérite une attention urgente ».

« Nous condamnons le nombre croissant de femmes tuées, qui a provoqué une grande consternation, de la colère et du dégoût », a fait écho Maurice Muhatia, président de la Conférence épiscopale du Kenya, en dénonçant la montée de la violence.

Au Kenya, les féminicides sont une urgence nationale devant laquelle l'Église ne reste pas silencieuse. « Notre société est jugée sur la manière dont elle traite ses membres les plus vulnérables. Nos soeurs et nos mères, qui comptent parmi les plus vulnérables, ont besoin de notre protection et méritent de se sentir en sécurité plutôt que de craindre pour leur vie », a déclaré Mgr Kamomoe. « Nous soutenons le gouvernement dans ses efforts pour faire face à cette menace et, en tant qu'archidiocèse de Nairobi, en collaboration avec le département d'État pour le genre et l'action positive, nous appelons tous les chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté à agir en tant que gardiens de nos soeurs.

« La tutelle et la protection reflètent nos valeurs chrétiennes d'amour et de respect mutuel », a conclu M. Kamomoe, qui a exhorté la population à «signaler toute circonstance suspecte à la police et à conseiller à nos enfants de se tenir à l'écart des étrangers . Ensemble, nous pouvons oeuvrer pour mettre fin à la violence fondée sur le genre et aux féminicides dans notre société ».

Le message des évêques fait suite à celui du chef de l'État sur la campagne lancée contre les féminicides dans le pays.

J'invite chaque Kenyan à rejoindre ce mouvement (une initiative appelée « Safe Homes, Safe Spaces »), à s'exprimer et à s'unir contre les cas de féminicides. Nos communautés doivent être informées des signes et des causes des abus et des ressources disponibles pour les victimes », a déclaré le président William Ruto en s'adressant aux Kenyans.

En 1990, quinze femmes ayant survécu à des violences sexuelles ont fondé le village d'Umoja, unique en son genre, dans le nord du pays. Les hommes ne peuvent pas vivre ici. Ils peuvent passer pour dire bonjour, visiter en tant que touristes, apporter ou prendre des marchandises, mais ils ne peuvent pas rester. Umoja est devenu une île sûre créée pour permettre aux filles et aux femmes des zones rurales d'avoir une vie sûre, pleine et heureuse dans une partie du monde où les femmes sont encore souvent victimes des pires harcèlements et violences.

Le média local Africa Uncensored a rapporté qu'entre 2017 et 2023, au moins 500 cas de féminicides ont eu lieu au Kenya. Et l'organisation kényane Femicide Count en a enregistré au moins 152 dans le pays pour la seule année 2023, d'après les médias.