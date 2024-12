Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 décembre 2024

MEDays 2024 : Tanger au cœur d'un nouvel équilibre mondial

C’est dans une atmosphère empreinte de réflexion et d’espoir que s’est achevée ce 30 novembre la 16ᵉ édition des MEDays, au Palais des Arts et de la Culture de Tanger. Pendant quatre jours, ce forum d’envergure internationale a rassemblé experts, chefs d’État, responsables politiques et acteurs économiques autour d’un thème crucial : "Souverainetés et Résiliences : Vers un Nouvel Équilibre Mondial."

Organisé par l’Institut Amadeus, le MEDays s’est imposé comme une plateforme incontournable de dialogue Sud-Sud, abordant des sujets aussi variés que la gouvernance, l’éducation, la santé, l’infrastructure et le climat. Cette année encore, les débats ont mis en lumière les tensions qui traversent un monde multipolaire, tout en explorant des pistes pour renforcer la souveraineté et la résilience des États face aux défis actuels. (Source allAfrica)

Thiaroye 44: Le président Faye annonce la « réappropriation» avec 16 pays africains

Le président Bassirou Diomaye Faye a dévoilé dimanche à Thiaroye cinq mesures phares pour préserver la mémoire des tirailleurs sénégalais et rétablir la vérité sur les événements du 1er décembre 1944.

A l’occasion du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a prononcé dimanche au camp militaire de la localité éponyme, dans la banlieue dakaroise, un discours empreint de solennité et d’émotion, marquant le début officiel des commémorations de cet épisode tragique de l’histoire coloniale française en Afrique.

« J’initierai plusieurs mesures de réappropriation de cette histoire commune avec 16 pays africains », a-t-il déclaré devant plusieurs homologues africains et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. (Source apanews)

Le premier avion de la nouvelle compagnie aérienne Air Congo atterrit à Kinshasa

Le premier avion de la nouvelle compagnie aérienne Air Congo, un Boeing 737-800, a atterri à Kinshasa ce samedi 30 novembre 2024. Cet événement marque une étape importante dans le lancement des activités de cette compagnie nationale, fruit d’un partenariat entre la République démocratique du Congo (RDC) et le groupe Ethiopian Airlines.

Selon le gouvernement, un deuxième appareil est attendu prochainement, et le vol inaugural d’Air Congo est prévu pour ce 1er décembre. Le lancement imminent d’Air Congo avait été mentionné lors de la 14ᵉ session du Conseil des ministres, le 20 septembre dernier. (Source radio okapi)

Mali : Fahad Ag Almahmoud, secrétaire général du GATIA, neutralisé par les FAMa

Selon plusieurs sources, Fahad Ag Almahmoud a été neutralisé ce dimanche 1er décembre. Son véhicule et ceux d’autres chefs terroristes ont été la cible de frappes de l’armée malienne. Ce samedi 30 novembre 2024, six leaders de l’ancienne rébellion touarègue se sont réunis aux alentours de Tinzawatene pour créer une nouvelle alliance militaire.

La rencontre de Tinzawatene sera celle de trop pour le Chef rebelle Fahad Ag Almahmoud. Ce véhicule sera frappé par l’armée malienne aux environs de 5 heures selon certains. Mais l’armée malienne n’a pas encore communiqué sur l’information. (Source maliweb)

Accord de défense Tchad-France : Le gouvernement instruit de mettre en oeuvre la fin de la coopération

"Le gouvernement est instruit de procéder à la mise en œuvre de ces décisions en prenant contact avec la partie française”, a déclaré le président Mahamat Idriss Deby.

Ce 1er décembre 2024, le président de la République, Mahamat Idriss Déby, a tenu un point de presse au Palais Toumaï pour expliquer les raisons de la rupture de l'accord de défense entre le Tchad et la France. Une décision qu'il qualifie d’« acte souverain, mûrement réfléchi et entièrement assumé », visant à réaffirmer l’indépendance du pays et à honorer les attentes du peuple tchadien. (Source alwihda info)

Torture au Cameroun : Des ONG dénoncent le « négationnisme » du gouvernement devant le comité de l'ONU

Un consortium d'organisations de la société civile, les ONG Mandela Center et « Nouveaux droits de l’homme » ont dressé un rapport sur le passage du Cameroun devant le comité contre la torture des Nations unies. Pour ces ONG, le gouvernement du Cameroun fait du « négationnisme », en tenant un discours qui est aux antipodes de ce qui se vit sur le terrain.

Les organisations de la société civile n’ont pas hésité à critiquer les éléments de défense du Cameroun devant le comité des Nations unies contre la torture. M. Salomon Eheth, représentant permanent du Cameroun auprès des Nations unies à Genève, avait indiqué que le gouvernement avait entrepris des réformes, au niveau réglementaire et institutionnel, en vue de prévenir les actes de torture et d’en sanctionner les auteurs. (Source RFI)

Simone Gbagbo candidate à la présidentielle ivoirienne de 2025

L'ex-Première dame ivoirienne, Simone Ehivet Gbagbo a annoncé samedi sa candidature à l'élection présidentielle de 2025, martelant vouloir "bâtir" une nouvelle Côte d'Ivoire.

"J'ai accepté d'être candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025 parce que je crois profondément que chaque Ivoirien, quelle que soit sa condition, est capable, s'il le veut vraiment, de transcender toutes les sortes d'épreuves pour rêver, pour créer, pour bâtir et pour réussir", a déclaré Mme Gbagbo, lors de la première convention du Mouvement des Générations Capables (MGC), sa formation politique, à Moossou, près d'Abidjan. (Source VOA)

Référendum 2024 au Gabon : La plateforme « Je vote NON » réclame une réforme du Code électoral

Lors d’une déclaration de presse tenue le mercredi 27 novembre, la plateforme « Référendum Je vote NON », par la voix de son porte-parole March Ulrich Malekou, a dénoncé les nombreuses irrégularités constatées lors du scrutin référendaire du 16 novembre. L’organisation a pointé du doigt l’administration centrale, accusée d’avoir organisé un processus électoral partial et manquant de transparence.

La plateforme a particulièrement critiqué le monopole du ministère de l’Intérieur sur l’organisation des élections. Une disposition qu’elle juge incompatible avec des processus électoraux crédibles et transparents. Elle réclame une réforme de la loi électorale pour garantir une meilleure gouvernance lors des prochaines échéances législatives, locales et présidentielles. (Source GabonMediaTime)

Société burkinabè de tomates : La première usine opérationnelle de l’entrepreneuriat communautaire inaugurée

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a inauguré, ce samedi en fin de matinée, l’usine de transformation de tomate de Bobo-Dioulasso, construite dans le cadre de l’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire.

Cette usine de transformation de tomate, première entreprise opérationnelle du programme de l’entrepreneuriat communautaire, est aujourd’hui une réalité et s’inscrit dans la vision du Chef de l’Etat de promouvoir la création de richesses par actionnariat populaire. (Source Lefaso.net)

Renforcement de la coopération : Le Niger et la Russie s’engagent sur des projets stratégiques avec une mise en œuvre accélérée

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, a accueilli ce vendredi 29 novembre 2024 une délégation de haut niveau conduite par le Vice-Premier Ministre russe, M. Alexandre Novak. Cette visite, inscrite dans le cadre du renforcement des relations entre la Russie et les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), a été marquée par des échanges fructueux sur des projets stratégiques touchant à l'économie, l'énergie, les infrastructures et la défense. (Source aniamey.com)