Nigeria: La visite d'Etat en France du président Bola Tinubu axée sur le business

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a séjourné en France à l'occasion d'une visite d'État les 28 et 29 novembre; la première depuis vingt-quatre ans. L' objectif a été d'approfondir la relation économique, déjà conséquente, entre la France et son premier partenaire commercial en Afrique subsaharienne.

Pour « développer de nouveaux partenariats entre les acteurs économiques des deux pays », le président Bola Tinubu et son homologue français, Emmanuel Macron, ont coprésidé à Paris un "Conseil d'affaires franco-nigérian" réunissant des patrons des deux pays, dans tous les domaines - transition énergétique, défense, culture, éducation ou innovation.

Une attention toute particulière a été portée aux jeunesses nigériane et française, à travers le développement d'échanges universitaires, professionnels et culturels. La France souhaite faire du Nigeria un partenaire privilégié. Le Nigeria représente à lui seul 60 % du produit intérieur brut de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et reste un poids lourd incontournable dans la région.

La visite d'Etat de Bola Tinubu était l'occasion pour Paris de resserrer ses liens économiques avec le pays le plus peuplé d'Afrique (227 millions d'habitants, et 410 millions attendus en 2050, selon les Nations unies), qui occupe actuellement la présidence tournante de la Cédéao. C'est « un honneur pour la France, cher président Bola Tinubu, d'accueillir en visite d'État un grand partenaire, un ami d'aujourd'hui et de demain », a déclaré Emmanuel Macron, qui a annoncé un prêt de 330 millions d'euros de l'Agence française de développement.

L'intérêt de Paris pour Abuja s'explique, entre autres, par la relation particulière que le président français entretient avec le Nigeria où il avait choisi d'effectuer son stage en 2002, quand il était à l'Ecole nationale d'administration. Il a rappelé son attachement à la vitalité des liens qui unissent la France et le Nigeria. En perte d'influence dans son ancien pré carré des ex-colonies francophones d'Afrique, la France entend miser sur le Nigeria, pays anglophone, pour repositionner ses intérêts.

Le Nigeria possède des atouts avec, entre autres, la plus importante population du continent, une classe d'entrepreneurs prospères parmi les plus grandes fortunes d'Afrique et d'énormes réserves de pétrole. Pour raffermir les liens franco-nigérians, un conseil économique France-Nigeria a ainsi été installé dès 2018, lors d'une visite d'Emmanuel Macron dans ce pays.

Le conseil compte les plus grands hommes d'affaires nigérians, dont le magnat du ciment et des hydrocarbures, Aliko Dangote; le patron du groupe BUA, Abdul Samad Rabiu; ou encore le patron d'Access Bank, Aigboje Aig-Imoukhuede. Ces milliardaires sont courtisés par Emmanuel Macron qui les a invités, en mai dernier, à Versailles au sommet Choose France.

Au Medef, les hommes d'affaires français et nigérians ont évoqué les opportunités d'un partenariat entre leurs deux pays. Le ministre des Finances du Nigeria, Wale Edun, a répété : « le Nigeria est ouvert aux affaires ». Puis, il a défendu les réformes mises en place, notamment la suppression des subventions sur l'essence et la dévaluation du naira, la monnaie nationale. Des mesures difficiles, contestées par les Nigérians, mais qui apparaissent comme un gage de sérieux face aux investisseurs.

Confrontée à la concurrence de la Chine, de l'Inde ou de la Turquie, la France voit son poids dans les échanges avec l'Afrique subsaharienne diminuer. Le Nigeria est le premier pays producteur pétrolier d'Afrique et le groupe français TotalEnergies y est bien implanté. Quatre banques nigérianes sont déjà présentes à Paris dont Access Bank. Le Nigeria est le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne.

Près de 100 entreprises françaises y sont actives - elles n'étaient qu'une cinquantaine en 2010-, employant plus de 10 000 personnes. Parmi les grandes firmes françaises implantées au Nigeria on peut également citer l'armateur CMA CGM, L'Oréal, le groupe agroalimentaire Danone. Les hydrocarbures continuent cependant de dominer la relation économique entre les deux pays. La France achète surtout du pétrole brut au Nigeria et lui vend des produits raffinés.