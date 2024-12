Gabon: HM Technology et l'application HM Classroom - Une opportunité d'apprentissage pour les élèves du primaire et du secondaire

Le manque, souvent criard d'enseignants dans les matières scientifiques, pourrait trouver une approche de solutions, à travers l'application HM Classroom de la société HM Technology. Cette application éducative révolutionnaire conçue pour renforcer l'apprentissage et les résultats scolaires des élèves du primaire au du secondaire a tété présentée ce samedi 30 novembre 2024 à Libreville, capitale gabonaise.

La société HM Technology innove avec sa nouvelle application HM Classroom. Application conçue et gérée par trois jeunes gabonaises. Il s'agit de l'Ingénieur informatique Ralph Ntsandzou Nguélé, PDG de HM Technology ; Renaud Leng, Responsable administratif et financier et Styve Janvion Mikoumanzi, Chargé de la Pédagogie. Ladite application a pour objectif, de renforcer l'apprentissage et les résultats scolaires des élèves du primaire au du secondaire, toute série confondue.

Avec la sortie et présentation officielles de cette application dite révolutionnaire, les apprenants du primaire et du secondaire pourront désormais réviser leurs cours en ligne, en la téléchargeant sur play store...Les cours sont sur format vidéo, précise Ralph Ntsandzou Nguélé. "Cette application vient renforcer et favoriser l'apprentissage. Elle est une solution pour les élèves et les parents d'avoir tous les programmes de l'Institut Pédagogique National (IPN)" rassure le PDG de HM Technology.

Cette application, aux dires du Chargé des affaires pédagogiques, est une opportunité unique pour découvrir un projet technologique qui promet d'avoir un impact majeur dans le domaine de l'éducation numérique. " Cette application va aider les élèves, non seulement à réviser, mais surtout, à combler le manque d'enseignants. Cette application explique les éléments clés des cours avec les vidéos de 5 à 6 minutes. C'est une opportunité pour les élèves à mobilité réduite" précise Styve Janvion Mikoumanzi.

L'accès à cette application éducative est à 13. 000 francs CFA par année. Les responsables de la structure estiment que le coût est à la portée des bourses.