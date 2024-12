Congo-Kinshasa: Beni - Des organisations féminines échangent avec le commandant des opérations Sokola 1

Une centaine de femmes membres d'organisations féminines ont participé, samedi 30 novembre, à Beni (Nord-Kivu) à un échange avec le général Bruno Mandevu, commandant des opérations Sokola 1. Cette rencontre avait pour objectif de discuter de la situation sécuritaire dans la région, marquée par les opérations conjointes des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et de l'armée ougandaise contre les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF).

Lors de cet échange, le général Mandevu a insisté sur l'importance de la collaboration entre les forces armées et la population locale, en particulier les femmes, pour renforcer la lutte contre les ADF. Il a notamment sollicité leur appui à travers des alertes sécuritaires, afin de mieux anticiper les menaces.

Julie Nkuna, coordinatrice de l'ONG Femmes congolaises pour le développement (FECONDE), qui a pris part à cette rencontre, résume les principaux points abordés :

« Il nous a brossé sur les défis que l'armée rencontre surtout dans la question des collaborateurs qui se déguisent dans toutes les couches de la population, que ça soit dans les civils ou dans certains acteurs des services de sécurité. Ce que nous apprécions de plus c'est l'effort fourni pour se rapprocher de la population.

Et nous devons retenir aussi qu'il nous a encouragées à venir auprès de lui s'il y a des alertes, et de venir avec des données palpables, des données vérifiables, mesurables, pour l'aider aussi lui comme commandant des opérations et surtout de poser des problèmes qui sont relatives à la sécurité et non des problèmes politiques. Autre fait important, il nous a demandé d'être vigilantes en cette période de fêtes et qu'on doit conjuguer tous les efforts pour que l'ennemi ne trouve pas l'occasion de s'infiltrer et de faire ses bavures dans la ville de Beni et dans le territoire. »

Le général Bruno Mandevu a également mis en garde contre les infiltrations ennemies, particulièrement en cette période de fêtes de fin d'année. Il a appelé appelant à une vigilance accrue de la part de tous les habitants de Beni et des environs.