Afrique: XXVIe CAN Handball senior dames - La RDC s'impose face à la Tunisie (25-23)

La République démocratique du Congo a obtenu sa 2è victoire, battant la Tunisie sur le score de 25 contre 23 au gymnase du Stade des Martyrs, samedi 30, novembre 2024 après son revers de 25-23 contre le Cameroun, il y a 1 jour avant.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la 2è journée de la XXVIE édition de la CAN Handballe/Dame qui se joue à Kinshasa.

Dès la 1ère période, les Léopards menaient les Aigles du Carthage par un score de 11-8.

Aux premières minutes de la seconde période, la République Démocratique du Congo avait même pris l'avance de plus de 6 buts. Mais après 14 minutes et 50 secondes, la Tunisie a refait son retard et, a même pris un avantage de 2 buts après 17 minutes.

Élue meilleure joueuse de la rencontre, la gardienne congolaise, Errin Cécilia est pour beaucoup dans cette victoire de la RDC parce qu'elle a tenu son équipe en jeu.

Christiane Mwasesa a transformé 7 jets de 7 mètres.

Avec cette victoire, la République Démocratique du Congo se classe à la 3è place avec 4 points (+20) derrière l'Angola et le Cameroun qui ont 6 points chacun et qui sont déjà qualifiés et ont respectivement battu Guinée (35-22) et Ouganda (36-16).

L'autre qualifié, le Sénégal a battu l'Egypte, 31 contre 24.

Angola, Cameroun et Sénégal comptent 6 points sur 6 alors que le Kenya et l'Ouganda ne comptent aucun point en 3 matchs.

La République du Congo a vaincu l'Algérie, 24 contre 17 et, le Cap-Vert a battu le Kenya, 34 contre 26.