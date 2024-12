Togo: Une ambition commune pour 2030

En ce 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le Sida, le Togo se penche sur les avancées et les défis qui jalonnent sa lutte contre cette pandémie.

Avec une prévalence nationale de 1,6%, soit environ 105 000 personnes vivant avec le VIH, le pays fait figure d'exemple en Afrique de l'Ouest grâce à des politiques engagées et inclusives.

Le Togo affiche des résultats notables.

Couverture des traitements : 86% des personnes vivant avec le VIH (soit environ 90 000 individus) bénéficient de traitements antirétroviraux gratuits.

Réduction des nouvelles infections : Une baisse de 60% a été enregistrée, reflet des efforts de prévention.

Diminution des décès liés au Sida : Une réduction de 51% montre l'impact des interventions sanitaires.

Depuis 2008, la gratuité des médicaments antirétroviraux a été un tournant dans l'accès aux soins, couplée à une centralisation des services de prévention et de traitement, incluant la prise en charge des enfants et la prévention de la transmission mère-enfant.

Malgré ces progrès, des défis subsistent pour atteindre les objectifs internationaux fixés pour 2030 :

Transmission mère-enfant : Les taux restent encore préoccupants, nécessitant des actions ciblées pour réduire ce mode de transmission.

Stigmatisation et discrimination : Les violences basées sur le genre et la marginalisation des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) compliquent leur accès aux soins et à l'intégration sociale.

Objectifs internationaux : Atteindre une couverture de traitement de 95% d'ici 2027 nécessite de combler un écart de 10 points.

« Nous avons encore du chemin à parcourir. Il est impératif de maintenir nos efforts et d'intensifier les actions pour atteindre les 95-95-95 », a indiqué Palokinam Vincent Pitche, Coordonnateur du CNLS-Togo.

Le Togo s'est fixé comme objectif d'éliminer le Sida en tant que problème de santé publique d'ici 2030. Cela implique de réduire l'incidence et la mortalité liées au VIH, de renforcer les actions de sensibilisation et d'éducation communautaire et de mobiliser les ressources pour améliorer les services de prévention et de traitement.

Le Coordonnateur du CNLS a rappelé l'importance d'une approche collective et d'une mobilisation de tous les acteurs, des pouvoirs publics aux organisations de la société civile, en passant par les partenaires internationaux.

À travers cette journée, le Togo réaffirme son engagement à protéger les populations vulnérables, à combattre les discriminations et à garantir l'accès aux soins pour tous.