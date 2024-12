Burkina Faso: VIIe édition de Afribusiness Awards - Odette Denise Konseiga, meilleure entrepreneure de l'année

La cérémonie de remise des prix de la VIIe édition de Afribusiness Awards, section du Burkina, a eu lieu, le mercredi 20 novembre 2024, à Ouagadougou, en présence du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et des Sports, Roland Somda, et de nombreuses personnalités du monde économique, sportif et culturel. Au total, une soixantaine de prix ont été décernés à des femmes et jeunes entrepreneurs dans plusieurs catégories.

La VIIe édition de Afribusiness Awards a connu son apothéose, le mercredi 20 novembre

2024, à Ouagadougou, au cours d'une cérémonie de remise des trophées aux femmes et jeunes entrepreneurs lauréats. Après examen des différentes candidatures, le grand prix, c'est-à-dire, le prix du meilleur entrepreneur de l'année, composé d'un trophée et d'une enveloppe de 500 000 F CFA, a été remporté par Odette Denise Konseiga, promotrice du laboratoire Odiss.

Au cours de cette cérémonie, placée sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et des Sports, Roland Somda, et le coparrainage du fondateur du Groupe IST, Issa Compaoré, de la PDG de Ecoprestige BF, Mamou Bagaya, et de la présidente de l'association des femmes minières du Burkina Lucie Kaboré, et qui a connu la

présence de nombreuses personnalités du monde économique, sportif et culturel, une soixante de prix ont été décernés à des femmes et jeunes entrepreneurs dans plusieurs catégories.

Le prix spécial de l'AFP-PME a été remporté par les entreprises BTI de Edith Diapanpoa Thiombiano, et SAFAS de Fatimata Saba. Elles ont reçu chacune un prêt d'honneur de 3 millions F CFA. Des trophées d'honneur ont également été décernés à des personnalités pour leur engagement en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Pour la coordonnatrice nationale de Afribusiness Awards, Sonia Segueda, ce concours est « un évènement exceptionnel dédié à la promotion des entreprises et des entrepreneurs qui œuvrent sans relâche pour le développement de notre continent ». Les parrains de cette édition, tout en félicitant les organisateurs pour le choix porté sur leurs personnes pour parrainer cette belle initiative de promotion de l'entrepreneuriat ont saisi l'occasion qui leur est offerte pour prodiguer des conseils à leurs filleuls.

Un moteur de transformation

« J'ai cru à l'initiative et à la promotrice qui est une femme battante, talentueuse avec un coeur en or. Elle a su embarquer beaucoup de monde autour du projet. Nous sommes rassemblés pour célébrer l'audace, la résilience et l'esprit d'innovation de ces hommes et femmes qui, malgré les défis, ont décidé de se lever, de prendre des risques et de bâtir des solutions concrètes pour transformer notre société », a souligné Issa Comparé. Et les distinctions reçues ne représentent pas seulement une reconnaissance, mais également une invite à persévérer, à grandir davantage et à inspirer d'autres, a-t-il ajouté.

Mais, pour y arriver, M. Compaoré a invité ces filleuls à rester soi-même, se contrôler, à penser avant de dépenser, à s'en tenir à ce qui est planifier, à s'entourer de contre-pouvoirs, de manière institutionnelle ou informelle et à garder sa foi. « En tant qu'entreprise pionnière dans la production d'emballages écologiques, nous savons combien l'entrepreneuriat est un moteur essentiel pour le développement économique et social. C'est pourquoi Ecoprestige BF soutient et valorise les femmes et les hommes visionnaires qui transforment leurs idées en un réel impact », a laissé entendre, la co-marraine et PDG de EcoPrestige BF Mamou Bagaya.

Le ministre en charge de la jeunesse, a exprimé sa satisfaction d'être à ces Afribusiness Awards qui mettent à l'honneur celles et ceux, qui par leur vision, leur détermination et leur créativité, contribuent à écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre continent. « L'entrepreneuriat africain est un moteur de transformation. Face aux défis économiques, sociaux et environnementaux, nos entrepreneurs incarnent des valeurs et des solutions.

Chaque entreprise primée est une preuve vivante que le Burkina ne manque ni de talents ni de ressources, mais qu'il nous appartient de les mettre en lumière et de les soutenir », a-t-il soutenu. Tout en réaffirmant l'engagement de son département à soutenir Afribusiness Awards, mais aussi toute action concourant à l'éclosion du potentiel et du talent de la jeunesse burkinabè. Cette soirée de distinction riche en couleurs a également été ponctuée par des panels, des prestations d'artistes et un défilé de modes qui a mis en exergue le talent de jeunes stylistes burkinabè.