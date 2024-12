Soudan: Al-Burhan rencontre l'envoyée de l'Union Européenne pour la Corne de l'Afrique

Port-Soudan — Le Président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré dimanche l'envoyée de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, Mme. Annette Weber, en présence de l'ambassadeur Abdel Baqi, ambassadeur en chef du Soudan à Bruxelles et délégué de l'Union européenne.

L'ambassadeur Abdel Baqi a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion a abordé la crise actuelle au Soudan et les violations commises par la milice terroriste -Forces du Soutient Rapide (FSR) contre les civils.

Soulignant que le Président du Conseil Souverain a clairement indiqué que les Soudanais n'accepteraient pas cette milice sur place, soulignant la nécessité pour la milice d'évacuer les maisons des citoyens et les biens civils conformément à ce qui est stipulé dans la Déclaration de Djeddah. a déclaré que si l'Union Européenne veut oeuvrer pour arrêter la guerre, elle doit utiliser les mécanismes dont elle dispose et influencer ceux qui soutiennent les milices, considérant que l'arrêt du soutien politique et logistique est le moyen de mettre fin à la guerre.

Il a déclaré que tant qu'il y aurait un soutien extérieur à la milice, la guerre se poursuivrait jusqu'à ce que le pays soit débarrassé de ce groupe criminel.

Pour sa part, l'envoyée de l'UE pour la Corne de l'Afrique, Mme Annette, a exprimé sa joie de la visite au Soudan, indiquant que sa rencontre avec le président du Conseil de souveraineté a été caractérisée par la franchise et l'objectivité, soulignant l'intérêt de l'Union européenne. sur ce qui se passe au Soudan, elle a déclaré que les Européens souhaitent que les Soudanais retournent dans leurs zones d'où ils ont été déplacés à cause de la guerre et vivent normalement, soulignant que l'Union européenne soutient l'arrêt de la guerre pour que l'aide humanitaire soit fournie. les flux vers ceux qui le méritent, les étudiants reprennent leurs études et les hôpitaux reprennent le travail.

Elle a ajouté que la réunion a également discuté de l'importance du rôle de la région dans la résolution de la crise soudanaise aux côtés des contributions de la communauté internationale. Elle a déclaré que la fin de la guerre au Soudan est la clé principale du retour des Soudanais et de la normalisation de leur vie.