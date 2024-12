Port-Soudan — Le ministère des Affaires étrangères a examiné la déclaration du secrétaire général du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (CNR) du 22 novembre concernant la situation humanitaire au Soudan suite à sa visite dans le pays. Il a également suivi le discours du directeur pays du Conseil au Soudan devant la commission du développement international de la Chambre des communes britannique le 26 novembre sur le même sujet.

Le ministère dénonce les accusations infondées et les préjugés extrêmes contre le gouvernement du Soudan, ses agences compétentes et les forces armées soudanaises, émises par les responsables de CNR.

Le secrétaire général de CNR, sans aucune justification, a impliqué les forces armées dans l'utilisation de l'arme de la famine et dans l'empêchement de l'aide humanitaire d'atteindre ceux qui en avaient besoin, un crime propre à la milice Janjaweed. Bien qu'il ait été incapable de nommer ceux qui ont commis les crimes de destruction de villages et de poursuite d'une politique de terre brûlée, de viols massifs et d'autres atrocités contre des civils, c'est la milice terroriste qui documente elle-même ses crimes et ne laisse aucun doute sur sa responsabilité pour cela.

Dans le même temps, il a tenté de suggérer que l'armée de l'air soudanaise ciblait les habitations civiles. Il suffit d'indiquer l'invalidité de cette affirmation par le fait que les civils déplacés, au nombre d'environ 11 millions, se trouvent dans des zones sous le contrôle des forces armées, qui adhèrent pleinement au droit international humanitaire et placent la protection des civils comme leur première priorité, même si bien que la milice terroriste utilise des civils comme boucliers humains et utilise les installations civiles, y compris les maisons des citoyens, comme centres de travail militaires et plates-formes pour lancer l'artillerie lourde et les marches.

Il est possible de comparer les ravages causés par les frappes aériennes israéliennes sur le Liban en quelques semaines à ce qui se serait produit dans les zones civiles du Soudan à cause de l'aviation militaire sur une période de près de vingt mois pour réfuter ces allégations. La déclaration ne fait pas non plus référence aux installations complètes fournies par le gouvernement soudanais pour faciliter l'arrivée des secours, y compris l'ouverture de tous les postes frontières, même ceux utilisés pour approvisionner les milices en armes et équipements, et l'utilisation de tous les aéroports opérationnels. dans le pays pour recevoir de l'aide et une coopération concernant les largages aériens d'aide, y compris dans les zones où nous ne la contrôlons pas. Lors de sa visite au Soudan la semaine dernière, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires l'a noté et l'a salué.

Confirmant la position politique prise par l'organisation contre le gouvernement soudanais, le discours de son directeur pays au Soudan à la Chambre des communes britannique était biaisé et incompatible avec la vérité, car il a affirmé que les procédures et les contrôles du travail humanitaire au Soudan sont conçues pour empêcher la fourniture de l'aide à ceux qui en ont besoin.

Il est regrettable que cette position hostile de la part de l'organisation, qui incarne les pires exemples de politisation du travail humanitaire, intervienne après que le gouvernement du Soudan lui ait fourni toutes les formes de coopération et d'engagement positif, comme en témoigne l'accueil qu'il a réservé au Secrétaire général du Soudan. l'organisation et faciliter sa visite dans le pays. Cela ne peut être interprété que comme une tentative de déformer l'image du gouvernement soudanais sur la scène internationale, en suggérant que les responsables de l'organisation sont davantage préoccupés par la vie et la sécurité de ses citoyens, et comme une tentative d'affaiblir la capacité de l'armée soudanaise pour défendre son peuple et son État national contre les atrocités et les massacres auxquels ils sont exposés de la part des milices terroristes. L'organisation évite d'indiquer que les milices en sont responsables, ce qui représente un encouragement à l'impunité et signifie une approbation implicite pour le. poursuite de ces crimes.