Soudan: Kabashi inspecte les lignes de front à Sinnar et Sinja et félicite les soldats

Sinja — Membre du Conseil Souverain et commandant en chef adjoint, le général Shams Eddine Kabashi, est arrivé dans l'État de Sennar dans le cadre de ses tournées d'inspection des équipes et unités militaires, accompagné du Lit-Gen Muhammad Abbas al-Labib, directeur adjoint du Service général des renseignements, et le Maj-Gen Mutasim Abdallah, directeur du complexe militaire d'Al-Saffat.

Il a été reçu par le gouverneur de l'État de Sennar, Tawfiq Muhammad Ali, et le Maj-Gen Abdel Moneim Abdel Baset, commandant du Front Sennar. Dès son arrivée, Son Excellence a reçu des éclaircissements sur l'évolution des opérations dans la région.

Au cours de la visite, Son Excellence a visité le marché de la ville de Sennar et s'est assuré que les conditions étaient calmes et que la vie était revenue à la normale. Les citoyens ont afflué pour le recevoir dans une scène spontanée qui a exprimé le ralliement de tous les secteurs de la population autour des forces armées.

Son Excellence s'est rendu directement dans la ville de Sinja, a inspecté la direction de la 17ème Division d'infanterie et a félicité le commandant de la division, ses officiers et soldats, ainsi que les autres forces régulières et mobilisés pour les victoires remportées dans l'axe Sinja et Sinnar, exprimant ses condoléances aux âmes des martyrs.

Son Excellence a reçu toutes les lumières sur la conduite des opérations militaires sur les différents axes, s'engageant à libérer chaque pouce du sol de ce pays des saletés des milices rebelles. Son Excellence a parcouru le marché de la ville de Sinja au milieu d'une foule de citoyens venus le recevoir en scandant les phrases « une armée, un peuple ».