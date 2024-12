Soudan: Président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées adresse un message de remerciement et d'appréciation au président russe

Port-Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a envoyé dimanche un message de remerciement et d'appréciation au président russe Vladimir Poutine, liés à la promotion et au développement des relations bilatérales et à l'avancement des perspectives de coopération conjointe entre les deux pays.

C'était lorsqu'il a rencontré dimanche dans son bureau l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Soudan, l'ambassadeur Andrea Tchernobyl, où il lui a remis le message. Le président du Conseil Souverain a exprimé l'appréciation du gouvernement et du peuple soudanais pour les positions du président Poutine et son soutien illimité au Soudan.

Gen. Al-Burhan a récemment fait référence au veto russe au Conseil de sécurité concernant le Soudan. Il l'a décrit comme une position noble qui contribuerait à renforcer et à consolider les relations entre les deux pays et à les pousser vers des horizons plus larges.