Soudan: Le Ministre de la Culture et de l'Information discute avec le CN-CVDN-DIH l'organisation d'une plateforme hebdomadaire qui aborde les violations de la milice

Port Soudan — Le Comité National pour les Crimes et Violations du Droit National et du Droit International Humanitaire (CN-CVDN-DIH), dirigé par Son Excellence le Procureur général, M° Al-Fatih Taïfour, président du Comité, a tenu une réunion dimanche à Port-Soudan, en présence de M. Khaled Al-Eaysir, ministre de la Culture et de l'Information.

Le ministre Al-Eaysir a déclaré à la presse que nous avions pris connaissance des efforts de travail du comité, de ses mécanismes de travail et des efforts entrepris depuis longtemps.

Il a expliqué les discussions avec le CN-CVDN-DIH sur le lancement de plateformes de presse hebdomadaires organisées par le ministère de la Culture et de l'Information, soulignant la planification qui a été faite concernant la création d'une plateforme hebdomadaire régulière qui aborde les violations et les crimes de la milice - Forces de Soutien Rapide (FSR), qui sera lancée avec ce comité national en raison des violations majeures que les milices ont commises contre le droit national et le droit international humanitaire.

Exprimant son soutien à ce comité et mobilisant toutes les aides au travail médiatique pour que ce comité puisse mener à bien ses tâches nationales dans le cadre du partenariat du comité avec les médias afin de servir les enjeux nationaux et la préoccupation nationale souhaitée.