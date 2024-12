Ile Maurice: «La sélection cycliste de Maurice est l'équipe sportive la plus performante de l'île»

interview

Trevor Court n'occupe plus les fonctions de Directeur Technique National (DTN) du cyclisme mauricien. Toutefois, le Sud-Africain continuera à apporter son aide en tant que directeur sportif pour quelques mois encore. En effet, c'est lui qui accompagnera la sélection nationale lors du Tour de Sharjah (24-28 janvier 2025) et au Tour d'Algérie (8-22 février).

Vous n'êtes plus le Directeur Technique National (DTN) du cyclisme mauricien depuis quelques jours. Qu'est-ce qui a motivé votre décision de quitter ce poste ?

En effet, j'ai quitté le poste de DTN de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) officiellement le 19 novembre. Pour moi, c'était une décision personnelle de quitter l'île Maurice. J'ai vécu en Italie pendant cinq ans et ensuite à Maurice pendant deux ans et demi. J'ai besoin de trouver un endroit que je pourrais appeler «chez moi», avec mes amis et ma famille, et je ne peux pas le faire si je suis toujours en train de changer de pays.

Que pouvez-vous dire sur les progrès réalisés par le cyclisme mauricien depuis votre prise de fonctions ?

Pendant mes deux ans et demi à Maurice, nous avons obtenu 32 podiums et 58 résultats dans le top 10 de l'UCI (Union cycliste internationale). Cela n'inclut pas les courses telles que le Tour de la Réunion et certaines des courses que nous avons faites en France en tant qu'équipe. Je dirais que l'équipe cycliste de Maurice est l'équipe sportive la plus performante de l'île avec le nombre de résultats au plus haut niveau qu'elle a obtenus avec l'aide d'un bon sponsor qu'est la MCB. Nous avons terminé la saison en troisième position en Afrique en élites hommes avec Alexandre Mayer classé troisième meilleur coureur du continent. Notre élite féminine s'est classée deuxième meilleure équipe d'Afrique avec Kimberley Le Court-Pienaar qui, elle, s'est classée deuxième meilleure du continent.

Quels sont les meilleurs et les pires moments de votre mandat à Maurice ?

Les meilleurs moments ont été de voir comment chaque coureur s'est fondu dans le collectif et la camaraderie entre tous les coureurs issus d'horizons différents. Chaque coureur a grandi et ces expériences peuvent changer la vie de certains d'entre eux. Les pires moments ont parfois été de se rendre dans des pays où les conditions étaient inférieures à la moyenne et où il faisait extrêmement chaud, mais nous nous en sommes sortis avec le sourire. En deux ans et demi passés à Maurice, Trevor Court a supervisé l'obtention de 32 podiums et de 58 classements dans le top 10 de l'UCI.

Comment voyez-vous l'avenir du cyclisme mauricien ?

Nous avons un groupe de jeunes coureurs très talentueux qui seront dans la catégorie junior l'année prochaine et j'espère qu'ils pourront se développer et grandir ensemble pour devenir une unité cohérente et consentir aux sacrifices nécessaires pour obtenir des résultats pour leur pays.

Quels sont les coureurs sur lesquels l'on pourra compter pour défendre les couleurs mauriciennes au niveau africain et international dans les années à venir ?

Nous avons toujours une équipe forte avec Alexandre (Mayer), Aurélien (de Comarmond), William (Piat) et les coureurs qui les soutiennent, et nous espérons que de très bons juniors vont arriver. Juliano (Ndriamanampy) et Tristan (Hardy) sont deux des coureurs qui promettent pour l'avenir. Évidemment, chez les femmes, Kimberley (Le Court-Pienaar) vient de signer pour deux années supplémentaires en faveur de l'équipe professionnelle AG Insurance-Soudal Team et elle continuera donc à porter haut les couleurs de Maurice en Europe et j'espère que la FMC pourra continuer à obtenir des résultats avec Lucie (Lagesse) et Aurélie (Halbwachs-Lincoln) dans les courses continentales.

Allez-vous continuer à donner un coup de main en agissant en tant que directeur sportif de la sélection mauricienne sur certaines courses à l'étranger et en entraînant des coureurs mauriciens ?

Oui. Je serai directeur sportif lors de certaines courses et j'espère continuer à entraîner un certain nombre de jeunes coureurs mauriciens à l'avenir.

Quels sont vos projets pour le futur ?

Je veux me concentrer sur le développement de mon entreprise de coaching privé, Cima Coppi Performance Coaching, et avoir de nouveaux clients.