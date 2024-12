Madagascar: Leader politique africain de l'année - Andry Rajoelina largement en tête des votes

Le président de la République fait partie des personnalités nominées au titre de leader politique africain de l'année. Le lauréat sera désigné par un vote public qui sera clôturé le 12 décembre.

En pole position. Andry Rajoelina, président de la République, fait la course en tête, avec 98% des voix, dans le cadre du vote pour le prix du Leader politique africain de l'année. Il fait partie des trois chefs d'État africain nominés dans cette catégorie, dans le cadre du prix qui sera décerné par African Leadership Magazine, un magazine panafricain basé à Londres.

L'Africain Leadership Magazine est un média qui se veut panafricain. Il se concentre sur les affaires politiques, économiques et sociales du continent. Le leadership dans différents domaines, dont la politique figure parmi ses sujets de prédilection. Ses cibles sont essentiellement les décideurs politiques, les acteurs économiques, ainsi que les investisseurs et professionnels intéressés par les questions de gouvernance, de développement, d'économie et d'opportunités d'affaires en Afrique.

Le média African Leadership Magazine est aussi connu «pour son engagement à mettre en avant des leaders africains, des entrepreneurs et des personnalités influentes, tout en promouvant des projets qui contribuent au développement de l'Afrique», rapportent les publications à son sujet. C'est dans cet esprit qu'il lance annuellement, depuis douze ans, le prix de Leaders africains de l'année.

Leadership audacieux

Outre la politique, la femme leader de l'année, l'industriel africain de l'année, ou encore, le leader de l'année en matière de paix et sécurité sont parmi les treize catégories où le vote du public est sollicité. Le média basé à Londres affirme dans un communiqué que le prix de Leaders africains de l'année est le premier prix basé sur un vote public. Les internautes sont invités à voter sur le site web de l'African Leadership Magazine. Une adresse IP équivaut à un vote.

«Les nominés incarnent les dirigeants les plus exceptionnels d'Afrique, qui prônent un changement transformateur dans les domaines de la politique, des affaires, de la philanthropie, de la santé publique [entre autres]», explique le board du magazine dans un communiqué publié sur son site web. La missive ajoute, «grâce à un leadership audacieux, et à des initiatives révolutionnaires, ils ont transformé les défis de l'Afrique en opportunités (...)».

Dans la catégorie Leader politique africain de l'année, le président Rajoelina est ainsi nominé avec Wavel Ramkalawan, président des Seychelles, et Felix Tshisekedi, son homologue de la République démocratique du Congo (RDC). Le locataire d'Iavoloha est le seul malgache dans liste des nominés pour les treize catégories de prix à décerner. Les votes ont été ouverts depuis la nuit du 29 novembre et seront clôturés le 12 décembre. Au regard des premières tendances, Andry Rajoelina fait largement la course en tête.