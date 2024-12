Madagascar: Salon du tourisme - Le pays fait un tabac à Varsovie

Exploiter des niches touristiques émergentes, comme celles des pays de l'Est de l'Europe. Une stratégie adoptée par les promoteurs de la destination Madagascar. Une orientation qui a déjà apporté des résultats tangibles. En effet, selon des récentes estimations, « le nombre de touristes en provenance d'Europe de l'Est à Madagascar est passé de 6 472 en 2019 à 19 440 en 2023. Et c'est avec fierté que Madagascar a été élu Meilleure Qualité & Innovation lors de la 30e édition du prestigieux Salon TT Warsaw, qui se tenait à Varsovie, capitale de la Pologne, jusqu'à hier », affiche la page Facebook de l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM).

« Cette reconnaissance met en lumière l'attractivité grandissante de Madagascar auprès des touristes polonais et souligne l'excellence de la participation de l'ONTM. Le stand malgache a su capter l'attention grâce, entre autres, à une visite virtuelle immersive permettant d'explorer les richesses touristiques de nos régions, et à la mise en avant des atouts uniques de la destination, notamment ses plages idylliques, sa biodiversité exceptionnelle et sa culture authentique », rapportent les échos de la participation malgache à cette rencontre de plus en plus courue.

« En tant qu'organisme chargé de la promotion de la destination Madagascar, l'ONTM redouble d'efforts pour faire rayonner la Grande île à l'échelle internationale et s'engage de manière continue à innover pour positionner le pays comme une destination touristique de premier choix. Grâce à des stratégies modernes et à l'intégration des nouvelles technologies, Madagascar s'impose de plus en plus comme un choix incontournable pour les voyageurs du monde entier », constatent des professionnels de la filière.