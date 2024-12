Guinée: Economie - Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, président du GOHA International reçoit un 2e prix à l'espace de 15 jours

Après le succès et l'engouement populaire des précédentes éditions, et dans la dynamique organisationnelle de la 15ème édition, la Direction Exécutive du Think Tank « COPE-GUINÉE » avec l'appui de ses partenaires a organisé ce 30 Novembre 2024, une nouvelle édition des Guinea Company Awards (Le Gala des 50 Entreprises les plus performantes de la Guinée et de l'Afrique de l'Ouest 2024).

Les GUINEA COMPANY AWARDS sont un projet d'analyse comparative unique qui définit la crédibilité des entreprises guinéennes et ouest-africaines les plus dynamiques, les plus performantes, les plus impactantes, les plus prospères et à la croissance rapide.

Il s'agit de la première et de la plus grande manifestation de reconnaissance et de sélection distinctif et exhaustif que le THINK TANK « COPE-GUINÉE » mène en Guinée pour sélectionner les meilleures entreprises guinéennes dans leur secteur d'activité en mettant l'accès sur les critères essentiels comme l'innovation, l'évolutivité nationale, sous-régionale et international, l'impact de l'activité économique de l'entreprise dans le quotidien des guinéens, les contributions fiscales et parafiscales de l'entreprise, l'investissement stratégique dans l'économie guinéenne, la capacité de pénétration de l'entreprise dans son secteur d'activité particulier, la politique de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise-RSE, l'Emploi.

Ce grand évènement stratégique des Entrepreneurs, leaders, talents et champions de l'économie guinéenne, est un rendez-vous de la motivation des acteurs de références, du BRAND IMAGE, de networking et de distinction de la RÉUSSITE ET DE L'EXCELLENCE des décideurs et Champions Nationaux et Régionaux de l'économie en Guinée et en Afrique de l'Ouest. Pour cette 15ème édition, le comité d'experts du THINK TANK « COPE-GUINÉE » est heureux de vous informer que votre haute personnalité sera gratifiée de: « LA PALME D'OR DES 50 MANAGERS QUI DYNAMISENT L'ENTREPRISE EN GUINÉE 2024 ».

Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, président du GOHA International a été l'un des heureux lauréats de ce prestigieux prix. Très satisfait, il a dédié ce prix à tous les membres et sympathisants de son organisation.

Il y a deux semaines, il a reçu le prix de l'impact Social et Économique pour ses efforts pour la stabilité économique et sociale et de l'environnement des affaires depuis plus de 20 ans.

Par ailleurs, le Syndicat de la presse de Guinée a organisé un tournoi de football dont le trophée porte son nom. La finale de cette fête du football est prévue le 14 décembre prochain à Mamou.