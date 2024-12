Guinée: De nombreux morts après un match de foot à N'Zérékoré

La crainte d'un très lourd bilan à N'Zérékoré, dans le sud-est de la Guinée, après un mouvement de foule au stade de la ville. Aucun chiffre fiable jusque-là, mais les photos et les vidéos qui circulent montrent de nombreux corps sans vie et de multiples blessés. La finale du tournoi de football « Général Mamadi Doumbouya » a dégénéré dans les dernières minutes. Jeunes et forces de l'ordre s'en sont mêlés, aboutissant à une situation chaotique.

On joue les dernières minutes de la finale du trophée « Général Mamadi Doumbouya » entre l'équipe de N'Zérékoré et celle de Labé, dans un stade archi-plein et en présence de membres du gouvernement, lorsqu'un penalty est sifflé pour l'équipe locale.

Les visiteurs contestent, s'en prennent à l'arbitre, une échauffourée débute alors que le terrain est envahi : selon des témoins, les forces de l'ordre jettent alors des gaz lacrymogènes. Des jeunes répondent par des jets de pierre. L'affrontement amène à un mouvement de foule vers la seule sortie de l'enceinte.

Plusieurs sources sur place disent craindre un lourd bilan. Les photos et les vidéos qui circulent montrent de nombreux corps inanimés au stade et dans les couloirs de l'hôpital régional, où un médecin évoque plusieurs décès et des dizaines de blessés à prendre en charge.

Jusque-là, le tournoi avait été une fête, drainant des milliers de personnes. Plusieurs évènements de ce type au nom du chef de la junte ont été organisés depuis mi-septembre dans les provinces, afin de préparer sa candidature à la future présidentielle, estiment ses détracteurs.

Bah Oury, le Premier ministre de transition a publié un message sur X où il dit « le gouvernement déplore les incidents qui ont émaillé le match ». Il confirme qu'il y a « des victimes ». Bah Oury ajoute que « les autorités régionales sont à pied d'oeuvre pour rétablir le calme et la sérénité au sein de la population. Les autorités morales de la ville sont priées de concourir aussi à la restauration de la quiétude sociale ».