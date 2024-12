Maroc: Festival international du film de Marrakech - Les Ateliers de l'Atlas entament leur 7e édition

Marrakech — Les cinéastes et jeunes producteurs se sont réunis, dimanche dans la Ville ocre, pour inaugurer avec éclat la 7e édition des Ateliers de l'Atlas, rendez-vous incontournable du Festival international du film de Marrakech, où se dessinent les contours du cinéma de demain.

Cette 7e édition, qui se poursuit jusqu'au 5 décembre, présente 17 projets en développement et 10 films en tournage ou en postproduction issus de 13 pays, sélectionnés parmi 320 candidatures reçues du continent africain et du monde arabe.

Hind Sadak, productrice marocaine, est à l'origine de deux projets prometteurs "La piste", thriller psychologique qui lui a valu le Prix du meilleur scénario en développement au Festival national du film de Tanger, et "Potes", une comédie dramatique retraçant l'histoire d'amis qui partent étudier à l'étranger.

"Les Ateliers de l'Atlas représentent un tremplin, un développement de carrière et une opportunité de réseautage inestimable, et nous offre une plateforme d'échanges et d'apprentissage à partir des expériences des uns et des autres", a-t-elle indiqué dans une déclaration à la MAP.

Il est également question de bénéficier des conseils d'experts internationaux et de leur accompagnement, ce qui constitue un atout précieux, notamment pour les débutants, a ajouté la productrice.

Jeune réalisateur libanais, Cyril Harris a également présenté son projet "It's a sad and a beautiful world", un long métrage tourné à Beyrouth. Le film retrace, sur quarante ans, l'histoire d'un couple depuis leur enfance jusqu'au mariage.

Les Ateliers de l'Atlas se distinguent par leur qualité, tant au niveau arabe que mondial, a-t-il fait observer, affirmant qu'"avoir le logo des Ateliers de l'Atlas sur mon projet est un grand honneur".

D'autre part, Moly Kane, réalisateur sénégalais, a également fait part de son projet "Ici repose" qui est son premier long métrage en développement. Ce film plonge dans le quotidien d'une restauratrice ambulante qui dissimule un lourd secret au sein de sa famille.

Ces Ateliers sont un rendez-vous à ne pas manquer, a-t-il dit, notant que cet espace offre une opportunité unique de se développer et de faire connaitre ses projets.

Les Ateliers de l'Atlas sont le Programme industrie de développement de talents initié en 2018 par le Festival international du film de Marrakech, dans le but d'accompagner une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains et créer un espace d'échanges entre professionnels internationaux et talents régionaux.

La sélection de cette année met en avant des histoires puissantes et originales, reflétant la diversité culturelle de la région.