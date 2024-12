Algérie: Energie - M. Arkab reçoit une délégation de la Société arabe 'DHAMAN'

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu, dimanche, une délégation de la Société arabe de garantie des investissements et des crédits à l'exportation (DHAMAN), conduite par le directeur général, Rashed Ahmad Al-Haroun, avec lequel il a examiné les moyens de renforcement de la coopération entre les deux parties, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de cadres du ministère, s'inscrit dans le cadre de la participation des responsables de la Société, basée au Koweït, à la réunion de l'Union des assureurs et réassureurs de risques commerciaux et non commerciaux des pays de l'OCI (Aman), qui se tiendra du 1er au 3 décembre à Alger.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué "les moyens de renforcer la coopération commune et de promouvoir les investissements en Algérie, outre le développement de la coopération régionale".

Les deux parties ont également évoqué le rôle de l'assurance-crédit dans le soutien aux échanges commerciaux, aux exportations et à la réalisation de l'investissement, selon la même source.

Les discussions ont porté sur le soutien aux investissements dans les projets en cours et futurs d'intérêt commun, notamment à travers le partage de connaissances et d'expériences, le renforcement des partenariats et l'exploration de nouvelles opportunités pour le développement de la gestion des risques et des services d'assurance dans la région, en mettant l'accent sur les grands projets structurants dans les secteurs de l'énergie, des mines, des énergies renouvelables, ainsi que les projets de dessalement de l'eau de mer.

A cette occasion, le ministre a présenté un exposé exhaustif sur les principaux axes du programme de développement du secteur de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables en Algérie, soulignant les nouveaux cadres réglementaires régissant les activités du secteur.

Arkab a également énuméré les avantages et les incitations de la nouvelle loi sur l'investissement, offrant une série de garanties et de mesures à même de renforcer la confiance des investisseurs, et d'améliorer l'attractivité de l'Algérie en tant que destination compétitive pour les investissements.

Il a affirmé que cette loi "reflète la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour renforcer le développement national et encourager l'entrepreneuriat et les investissements contribuant à la création de la richesse et l'emploi, tout en mettant l'accent sur la valorisation des ressources naturelles de l'Algérie dans les domaines des hydrocarbures, des mines et des énergies renouvelables", selon la même source.

La Société "DHAMAN" a été fondée en 1974 en vertu d'un accord multilatéral entre plusieurs pays arabes.

La Société vise à offrir des services de garantie contre les risques commerciaux et non-commerciaux pour les investissements interarabes, à sensibiliser aux questions d'investissement et d'exportation, à promouvoir l'industrie de la garantie et à fournir des services contribuant à améliorer le climat d'investissement et d'affaires dans la région arabe.