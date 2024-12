Algérie: Goudjil adresse ses voeux à l'APS à l'occasion du 63e anniversaire de sa création

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a adressé, dimanche, ses voeux à l'Agence Algérie presse service (APS), à l'occasion du 63e anniversaire de sa création, la qualifiant de "haut lieu de l'information" et de "tribune prestigieuse à la voix retentissante dans la défense des causes nationales et des causes justes en Afrique et dans le monde".

"Alors que vous célébrez le 63e anniversaire de la création de l'Agence Algérie presse service, ce haut lieu de l'information et cette tribune prestigieuse à la voix retentissante dans la défense des causes nationales et des causes justes en Afrique et dans le monde, il me plaît de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs voeux, tout en vous souhaitant, ainsi qu'à l'ensemble des membres de l'Agence, davantage de succès et de réussite dans l'accomplissement de vos nobles missions nationales au service de la liberté de la presse et dans la défense des intérêts supérieurs de la patrie", a écrit M. Goudjil dans un message de voeux adressé au Directeur général de l'APS, M. Samir Gaïd.

"Tout en vous renouvelant mes voeux, que j'adresse également, à travers vous, à l'ensemble de la corporation en Algérie, je saisis cette occasion pour rendre hommage et me recueillir à la mémoire des journalistes et des professionnels des médias, femmes et hommes, tombés en martyrs durant la glorieuse Révolution, ainsi que des martyrs du devoir national qui nous ont quittés dans l'exercice de leur noble mission d'information au service de l'intérêt général", a ajouté le président du Conseil de la nation.