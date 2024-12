Algérie: Salon international de l'artisanat en Italie - Mme Meddahi préside l'ouverture du pavillon algérien

La ministre du Tourisme et des Métiers de l'artisanat, Houria Meddahi a présidé, samedi, l'ouverture du pavillon algérien lors de la 28e édition du Salon international de l'artisanat à Milan (Italie), a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

La cérémonie d'ouverture du pavillon d'Algérie à cette manifestation internationale "Artigiano in Fiera 2024" s'est déroulée en compagnie du consul général d'Algérie à Milan et en présence de la ministre italienne du Tourisme, Daniela Santachè et du ministre italien de l'Education, Guiseppe Valditara.

Dans son allocution à cette occasion, Mme Meddahi a souligné que la participation de l'Algérie à cette édition en tant qu'invité d'honneur du continent africain s'inscrit dans le cadre de "la concrétisation de la volonté du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de consolider les liens historiques d'amitié unissant l'Algérie et l'Italie ainsi que de renforcer les relations bilatérales dans plusieurs domaines, notamment sur le plan économique y compris le secteur de l'artisanat".

Après avoir souligné l'importance de l'action commune entre l'Algérie et l'Italie, la ministre a rappelé que la participation du secteur à cet évènement international d'une telle importance revêt une signification particulière, consacrant ainsi la place de l'artisan algérien en tant qu'ambassadeur des traditions anciennes et du patrimoine authentique de l'Algérie".

L'Algérie est représentée à ce salon par "plus de 80 artisans des deux sexes, jouissant de compétences et de qualifications dans divers métiers", a fait savoir la ministre qui a souligné que cette participation constitue "une véritable passerelle reflétant le rapprochement entre les peuples et les artistes des deux pays liés par l'amitié et le respect mutuel, en sus de la participation d'opérateurs publics et privés dans le secteur du tourisme".

A cette occasion, la ministre a mis en avant "l'activité dynamique de l'Algérie en matière de réalisation de plusieurs grands projets socioéconomiques structurants dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de l'hydraulique", appelant les représentants des pays participant à ce salon (plus de 100 pays) à "visiter le pavillon algérien pour découvrir la beauté et la splendeur de l'Algérie ainsi que sa culture et sa civilisation".

La participation de l'Algérie à cette exposition porte "des significations réelles et claires dans la mise en oeuvre de la vision stratégique du président de la République, visant à dynamiser de manière active et distinctive le partenariat entre l'Algérie et l'Italie à travers les échanges culturels, intellectuels et touristiques", a-t-elle relevé.

Par ailleurs, Mme Meddahi a tenu "des rencontres avec des responsables italiens, en présence de l'ambassadeur et du consul général de l'Algérie en Italie, ainsi que des cadres du secteur et des opérateurs touristiques, à leur demande", lors desquelles elle a mis en avant "les efforts de l'Etat algérien pour développer le secteur du tourisme et de l'artisanat, notamment le tourisme saharien, auquel le président de la République accorde une attention majeure".

La ministre a également pris part à la cérémonie d'ouverture du pavillon du Royaume d'Arabie Saoudite participant à ce salon en qualité d'invité d'honneur de la région du Moyen-Orient.