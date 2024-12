Algérie: Industrie - M. Ghrieb rencontre les responsables des groupes AGM, GETEX et MADAR

Le ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb a tenu, dimanche à Alger, une réunion avec les responsables du groupe des industries mécaniques "AGM", du groupe de l'industrie du textile et du cuir (GETEX), et du groupe "Madar", laquelle a permis de passer en revue la situation de ces groupes publics et de discuter des moyens d'améliorer leurs performances, indique un communiqué du ministère.

Au cours de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions d'évaluation des groupes industriels publics, M. Ghrieb a souligné "la nécessité de valoriser les cadres et les compétences au sein de ces complexes et du secteur industriel, qui constituent le pilier fondamental du développement des différentes branches industrielles et de la modernisation du secteur", selon la même source.

A cette occasion, le ministre a donné une série d'instructions visant à concrétiser des partenariats stratégiques, chaque groupe dans son domaine d'activité, afin de lui permettre de développer ses activités et ses produits, ainsi que de créer une cohérence entre les complexes industriels d'une part, et le secteur industriel et les différents secteurs, d'autre part.

Il a également recommandé, dans le cadre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de recourir aux startups, notamment dans les volets liés à la créativité et à l'innovation dans plusieurs branches industrielles telles que le cuir et le textile, ce qui permettra d'augmenter le taux d'intégration de différents produits.

Le ministre a mis l'accent sur "la nécessité de déployer davantage d'efforts dans les volets commerciaux, en s'appuyant sur une politique de marketing dynamique, notamment en direction des marchés étrangers", selon le communiqué.

Ghrieb a souligné l'importance de la maitrise des métiers, la qualité, le contrôle de la qualité et l'innovation dans les produits proposés sur les marchés, affirmant que "ces complexes industriels disposent de toutes les capacités pour maitriser ces volets nécessaires à la réalisation des objectifs fixés".

A la lumière de cette réunion, une série de mesures ont été prises pour une prise en charge "urgente" de certaines situations et obstacles auxquels font face les complexes industriels et leurs entreprises affiliées, conclut le communiqué du ministère.