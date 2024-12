Cote d'Ivoire: Inp-HB/12e édition du tournoi inter-écoles - La compétition officiellement lancée

Institué depuis 2009 pour susciter l'esprit sportif, renforcer la fraternité et briser les barrières entre les étudiants, le tournoi sportif inter-écoles de l'Inp-HB a débuté le 23 novembre sur les installations sportives du site Sud (Inp-HB Sud). Cette compétition qui est à sa 12e édition, permet aux étudiants des différentes écoles de l'institut de "rivaliser" dans diverses disciplines. Notamment le football, le handball et le basketball.

Selon Dr Moussa Abdoul Kader Diaby, directeur général de l'Inp-HB, cette initiative est « une des plus belles innovations managériales au sein de mon école ». C'est pourquoi, il a longuement rendu hommage à son prédécesseur, en l'occurrence le ministre Koffi N'Guessan, initiateur de cette activité.

Il a également félicité les équipes et le personnel d'encadrement qui ont su pérenniser cette belle tradition pendant toutes ces années. « La cérémonie de lancement de cette 12e édition est à l'image de celle de la Can 2023 », s'est-il réjoui. Au delà de son caractère festif, ce tournoi crée de la convivialité, stimule l'esprit de partage et d'ouverture des étudiants.

Pour Mariam Dosso, responsable des activités sportives de l'Inp-HB, depuis 2009, les inter-écoles ont su réunir des talents prometteurs et susciter des valeurs fondamentales telles que le fair-play et l'entraide. « Ici à l'Inp-HB, le sport devient langage et expression du talent. Sur le terrain, pas de notes, pas de cours. Juste des coeurs qui battent au même rythme. Chaque goutte de sueur est une perle de victoire et chaque pas est une histoire », a-t-elle relevé, avant d'exprimer sa gratitude à tous les acteurs.

Sidibé Daouda, directeur de la vie estudiantine au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui représentait le professeur Adama Diawara, a, pour sa part, rappelé que le développement du sport dans les universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire fait partie des attributions de son ministère. Raison pourquoi il a salué l'initiative de la direction générale de l'Inp-HB.