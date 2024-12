Cote d'Ivoire: Tournoi de la municipalité/Kandia Camara - « Il n'y a ni vainqueur ni vaincu »

La 13e édition du tournoi de la municipalité dotée du trophée Kandia camara a connu son apothéose le mercredi 27 novembre 2024, au stade de l'Agora d'Abobo.

En effet, au niveau du football, le trophée est revenu à l'équipe de Fortuna d'Abobo, Basketball, Star système s'est octroyé le trophée.

Les vainqueurs et les finalistes ont reçu chacun un trophée, un jeu de maillots et une enveloppe. Désigné meilleur buteur du tournoi, Koné Moussa (football) a reçu un trophée et une enveloppe.

Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de l'organisation de cette 13e édition. « Je voudrais féliciter Effimbra Nicolas, mon Conseiller spécial et l'ensemble de son équipe pour cette belle organisation. Félicitations aux encadreurs, aux coachs et aux jeunes pour leur participation et surtout pour leur esprit fair-play », a déclaré Kandia Camara.

Pour le maire d'Abobo, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, car c'est la jeunesse d'Abobo qui gagne. Toutefois, elle invite les jeunes à accorder une importance capitale à leurs études. « Sport et études vont ensemble. Il faut jouer, mais il faut travailler à l'école. C'est de cette façon que nous aurons de grands sportifs à Abobo et qui vont rejoindre l'équipe nationale », a exhorté le maire.

Pour sa part, le président du comité d'organisation, Nicols Effimbra, a annoncé l'introduction dans la 14e édition du tournoi de la municipalité, la boxe et le rugby.