Maroc: Le Festival du Film de Marrakech, un tremplin pour les jeunes talents vers le rayonnement à l'international (Justin Kurzel)

Marrakech — Le Festival International du Film de de Marrakech offre des opportunités inédites particulièrement aux jeunes artistes, réalisateurs, producteurs et scénaristes pour briller et mettre en avant leurs talents, a affirmé le réalisateur, scénariste et producteur australien Justin Kurzel.

Le Festival du film de Marrakech ouvre la voie vers des perspectives plus prometteuses, étant donné qu'il se positionne désormais sur l'échiquier des festivals mondiaux de renommée, a-t-il indiqué dans un entretien accordé à la MAP.

Kurzel, dont le dernier film "The Order" a été projeté lors de la cérémonie d'ouverture du Festival international du film de de Marrakech, a souligné que cette grand-messe cinématographique donne aux jeunes réalisateurs plus de confiance en leurs potentialités.

"C'est comme si ces artistes avaient une sorte de tribu à laquelle ils commencent à être connectés, ce qui est très important. Le festival est un véritable défenseur du cinéma, et en ce moment, le cinéma a besoin de tous les amis et défenseurs possibles", a relevé le réalisateur australien, qui avait obtenu le prix du jury de ce Festival pour son premier film en 2011 et avait fait partie du jury de sa 19e édition en 2022.

Il a également noté que le Festival international du film de Marrakech revêt une grande importance car "c'est l'un des rares endroits qui célèbrent encore vraiment le cinéma".

D'autre part, Kurzel estime qu'un artiste se doit de chercher à "être aussi unique et original que possible", notant que le cinéma est une oeuvre collective, "d'où la nécessité de s'entourer de personnes talentueuses, ouvertes aux idées des autres, étant donné que chaque membre de l'équipe, du scénariste au chef opérateur, peut apporter une perspective précieuse".

S'agissant de son film "The Order", il a précisé qu'il est centré sur des thèmes tels que le pouvoir et la corruption, faisant savoir que dans ce film, les personnages sont confrontés à des choix difficiles, souvent dictés par des intérêts personnels ou politiques.

"The Order" semble aussi interroger la relation entre l'individu et les institutions ainsi que les dynamiques de pouvoir et les conséquences de ces enjeux à la fois sur un plan personnel et global, à travers un intrigue complexe du film, qui explore une mission secrète dans un contexte politique, a-t-il affirmé.

Le réalisateur a souligné, en outre, que le film invite à réfléchir sur l'importance de l'intégrité et de la vérité dans un monde politique "où tout n'est pas toujours ce qu'il paraît", en montrant des personnages confrontés à des choix difficiles et des dilemmes moraux, mettant en lumière la difficulté de maintenir sa propre vision et ses principes face à des forces de corruption ou de manipulation.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette nouvelle édition du Festival international du film de de Marrakech rendra un vibrant hommage à trois grandes figures du cinéma national et mondial, à savoir l'actrice marocaine feue Naïma El Mcherqui, l'acteur et réalisateur américain Sean Penn et le réalisateur canadien David Cronenberg.