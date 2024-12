Tunisie: Plus de 2 tonnes de produits alimentaires et de cigarettes saisies à Mahdia

Une campagne de surveillance économique conjointe menée hier, samedi, à Mahdia, a permis de saisir une quantité importante de produits subventionnés et d'articles en rupture de stock sur le marché.

L'opération, menée par la direction régionale du commerce de Mahdia en collaboration avec les agents de la Garde nationale, a abouti à la saisie de 1 tonne de semoule, 542 kg de farine subventionnée, 762 litres de lait demi-écrémé, 50 kg de sucre subventionné, 85 kg de riz thaïlandais et 117 boîtes de cigarettes importées.

Selon la direction régionale du commerce, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les pratiques spéculatives, le monopole et la dissimulation de marchandises, tous responsables de l'augmentation des prix observée sur le marché. L'opération a permis de contrer efficacement ces phénomènes en intervenant directement auprès des acteurs économiques impliqués.

Le directeur régional du commerce de Mahdia, Lassad Kassem, a précisé que cette campagne faisait partie d'un effort coordonné entre les autorités locales et les forces de sécurité, visant à assurer un approvisionnement régulier et transparent des marchés. À cet égard, il a encouragé les grossistes des marchés de gros de Jamm et Hiboun à s'approvisionner directement auprès des producteurs de pommes de terre dans les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa. Cette mesure, selon lui, permettra de stabiliser les prix et d'assurer une meilleure disponibilité de ce produit essentiel.

Kassem a également annoncé que plus de 18 tonnes de pommes de terre avaient été envoyées des marchés de production vers les marchés de gros locaux, avec une qualité élevée et un prix de gros fixé à 1900 millimes. Le prix de vente au détail ne devra pas excéder 2375 millimes, une initiative visant à limiter les fluctuations de prix et à garantir un approvisionnement équitable pour les consommateurs.

Cette campagne de contrôle fait partie des efforts continus des autorités tunisiennes pour lutter contre la spéculation et la hausse des prix, tout en assurant la transparence et l'équité dans les échanges commerciaux.