Tunisie: Le pays soumet son premier géoparc à l'UNESCO

La Tunisie a officiellement soumis à l'UNESCO le dossier technique de son premier géoparc, en vue de son inscription sur la liste des géoparcs mondiaux. Ce projet concerne la région de Dahar, un site exceptionnel qui s'étend sur 6.000 km², depuis la délégation de Matmata (gouvernorat de Gabès) au nord, jusqu'à la délégation de Remada (gouvernorat de Tataouine) au sud, en passant par Beni Khedache (gouvernorat de Médenine). Il englobe 12 municipalités ou délégations situées aux confins du désert tunisien.

Le géoparc Dahar se distingue par une richesse naturelle et patrimoniale unique. Il abrite de nombreux trésors géologiques et anthropologiques, notamment des fossiles marins et végétaux témoignant de l'écosystème florissant de la région il y a des millions d'années. Les traces de dinosaures et les vestiges des civilisations anciennes en font également un site d'une valeur historique et scientifique exceptionnelle.

Selon une source officielle contactée par l'Agence TAP, le dossier soumis à l'UNESCO comprend un rapport détaillé de 50 pages, accompagné de plusieurs annexes explicatives et de dix lettres de soutien provenant d'entités administratives, académiques et internationales. Parmi ces dernières, trois proviennent de géoparcs mondialement reconnus, situés en France et en Italie. Ce projet est le fruit de plusieurs années de travail scientifique et technique, mobilisant des experts locaux et internationaux.

La gestion du géoparc débutera officiellement le 1er janvier 2025. Une structure dédiée sera mise en place pour valoriser les différentes zones du parc, avec des initiatives axées sur le développement régional, notamment dans les domaines de la recherche scientifique et du tourisme culturel. Ce projet vise à transformer le géoparc en un levier de développement durable pour le sud-est tunisien.

L'UNESCO devrait examiner le dossier dans les prochains mois, avec des visites éventuelles sur le terrain si nécessaire. La reconnaissance officielle du géoparc Dahar comme site inscrit sur la liste des géoparcs mondiaux est attendue dès 2026.

En parallèle, l'Office National des Mines a lancé un avis de recrutement pour le projet. Les postes ouverts incluent un ingénieur en géologie, trois gestionnaires et un technicien supérieur. Les candidats retenus travailleront au siège de la direction du projet à Tataouine. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 16 décembre 2024.