Tunisie: La caravane « Route de la cuisine du pays » met en valeur l'art culinaire local et le patrimoine de l'île de Kerkennah

La caravane "Route de la cuisine Tunisie" a débuté vendredi après-midi sur l'île de Kerkennah, à l'initiative de l'Association Tawasul Al-Ajal à Sfax et du Réseau des Associations "Route de la cuisine Tunisie". L'événement, qui se poursuivra jusqu'à dimanche, marque le lancement d'une série d'initiatives visant à valoriser les richesses gastronomiques et culturelles de l'archipel.

Cette manifestation, qui deviendra un événement annuel, se déroule parallèlement à la deuxième édition du Festival "Route de la cuisine du poulpe", lancé en 2023 par l'Association Tawasul Al-Ajal pour promouvoir le patrimoine matériel et immatériel de l'île.

L'événement a attiré la participation d'associations de différentes régions du pays, telles que Tozeur, Ben Gardane, Djerba et Sfax. Ces structures ont contribué à la création de circuits touristiques mettant en avant des produits locaux comme l'huile d'olive, les dattes et les fruits de mer. Plusieurs acteurs de la société civile, des artisans et des intervenants dans les secteurs du tourisme, de la culture et de l'agriculture étaient également présents pour soutenir cette dynamique de valorisation du patrimoine local.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Sana Kasskas, présidente de l'Association Tawasul Al-Ajal et du Réseau des Associations "Route de la cuisine Tunisie", a rappelé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet "Renforcer le tourisme durable en Tunisie" du ministère du Tourisme, soutenu par l'Agence allemande de coopération et financé en partenariat avec l'Union européenne, dans le cadre du programme "La Tunisie, notre destination".

Fathi Zreida, commissaire régional du tourisme à Sfax, a souligné que l'objectif de cette caravane est de diversifier et d'enrichir l'offre touristique en Tunisie, tout en répondant aux nouvelles attentes des touristes, qui privilégient de plus en plus le tourisme durable et alternatif. Il a également insisté sur l'importance de valoriser la richesse culinaire des différentes régions, un atout majeur pour attirer les visiteurs.

Le programme de la caravane inclut une série d'activités pour mettre en valeur le patrimoine gastronomique de l'île, notamment des séances de dégustation de plats traditionnels, des défilés de mode présentant des vêtements traditionnels réinterprétés, ainsi qu'une visite du stand des Routes de la cuisine dans la région de Ramlah. Les visiteurs peuvent également participer à des ateliers de cuisine et découvrir des plats comme l"'assida" traditionnelle, préparée selon les spécificités de chaque région.

Le samedi, les festivités ont inclus une présentation du mariage traditionnel de Kerkennah, des démonstrations de la cuisine locale à base de poulpe, une visite des salines d'El Abassia, ainsi qu'une balade à pied pour explorer le patrimoine historique de l'île. Le Musée de l'Histoire des îles a permis aux visiteurs de découvrir l'histoire fascinante de Kerkennah, présentée par le professeur Abdelhamid Fihri, spécialiste en histoire.

Dimanche, dernier jour de la caravane, est dédié à la découverte des zones agricoles de la région de Sidi Bou Ali, avec une visite d'un espace de repos et de la forêt de fruits, suivie d'une dégustation de produits locaux. Ces initiatives font partie d'une stratégie de promotion du tourisme alternatif, visant à établir Kerkennah comme une destination phare pour les voyageurs en quête de tourisme durable et authentique.

L'Association Tawasul Al-Ajal a lancé en novembre 2023, lors de l'atelier de clôture du projet "Kerkennah, attractivité et développement", le Festival "Route de la cuisine - Poulpe de Kerkennah". Cet événement a pour objectif de soutenir le développement touristique de l'île en valorisant son patrimoine culturel et gastronomique, tout en renforçant les compétences des acteurs locaux et en promouvant les produits alimentaires régionaux, notamment le poulpe, symbole emblématique de Kerkennah et de la relation historique des habitants avec la mer.