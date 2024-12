Cote d'Ivoire: Rhdp - 80 cadres de Lakota rallient les Houphouétistes

Le rang du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) continue de s'étoffer. La semaine dernière, après le ralliement de 137 militants et sympathisants des formations politiques de l'opposition, samedi 30 novembre, le parti au pouvoir a ouvert ses bras à 80 cadres de Lakota.

Le secrétaire exécutif de cette entité, Ibrahima Cissa Bacongo, a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, lors d'une cérémonie à la rue Lepic à Cocody. Il a promis que ces derniers seront traités avec égard, parce qu'ayant fait le choix du développement. « Il ne faut pas que vous soyez complexés dans le parti. Nous sommes ensemble et devons regarder dans la même direction, viser les mêmes objectifs et traduire ensemble la vision du Président de la République de sorte à ce que le pays avance », a-t-il indiqué.

Le porte-parole des adhérents, Gbadiéré Élysée, a pris l'engagement d'être une plus value pour le Rhdp et d'accompagner le train du développement de la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du Chef de l'État, Alassane Ouattara. « Nous prenons l'engagement ferme de nous joindre à la dynamique de construction de la Côte d'Ivoire avec le Président Alassane Ouattara », a-t-il promis.

Selon lui, leur volonté de rallier la formation des Houphouétistes a aussi été motivée par la vision claire du premier des Ivoiriens pour la Côte d'Ivoire et son souci de rassembler tous ses compatriotes autour de la mère patrie. Il a soutenu que sous l'action du Président Ouattara et du gouvernement en place, le département de Lakota, dont ils sont originaires, est transformé avec des infrastructures routières, scolaires, sanitaires, etc. Au regard de ces chantiers engagés dans leur localité et des oeuvres réalisées sur l'ensemble du territoire, il s'est engagé, au nom des autres, d'être un des acteurs de la victoire du Rhdp aux prochaines échéances électorales.

« Nous nous engageons sans réserve à oeuvrer pour la victoire du Président Ouattara à l'élection présidentielle prochaine ou la victoire de tous les candidats Rhdp dans la circonscription électorale », s'est-il rassuré.

Plusieurs cadres du Lôh-Djiboua ont assisté à cette cérémonie de ralliement au siège du Rhdp à Cocody.