Tunisie: Madouri annonce une série de mesures pour la simplification et la numérisation des services administratifs

Sous la présidence du Chef du gouvernement, Kamel Madouri, un Conseil ministériel restreint s'est tenu hier samedi au Palais du Gouvernement à la Kasbah. La réunion a été consacrée à l'examen d'un ensemble de mesures destinées à simplifier les démarches administratives et à accélérer leur numérisation.

Lors de son discours d'ouverture, Kamel Madouri a souligné que ces réformes s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques définies par le Président de la République, Kaïs Saïed. "La simplification des procédures et l'amélioration de l'accès aux services publics pour les citoyens et les investisseurs sont des priorités absolues. Cette transition numérique représente une opportunité cruciale pour stimuler l'économie, attirer les investissements, et renforcer la transparence et la lutte contre la corruption", a-t-il déclaré.

Le Chef du gouvernement a aussi insisté sur l'importance d'une coordination intersectorielle pour garantir l'interconnexion des services publics et réduire la bureaucratie. Il a particulièrement mis en avant les services les plus demandés par les citoyens et les entreprises, afin de renforcer leur efficacité et leur accessibilité.

Parmi les priorités évoquées figurent l'instauration d'une gouvernance unifiée pour les grands projets numériques sectoriels, comme la modernisation des services d'état civil, des douanes, de l'assurance maladie, et des services municipaux.

Pour sa part, le ministre des Technologies de la communication, Sofiane Hemissi, a présenté un plan détaillé qui vise à développer l'économie numérique, encourager l'innovation et soutenir les entrepreneurs tunisiens. Ce programme comprend des mesures concrètes telles que:

· L'élaboration d'une liste des documents inutiles pour les citoyens, désormais accessibles directement entre administrations grâce à un système d'interconnexion.

· La suppression progressive de la légalisation des signatures et de la certification des copies conformes.

· Le lancement d'un portail national unique pour les services administratifs sectoriels.

· La numérisation des paiements et des documents administratifs au bénéfice des employés publics.

· L'élargissement des services numériques consulaires pour les Tunisiens à l'étranger.

· Un appel à projets pour encourager les startups tunisiennes à développer des solutions numériques adaptées aux besoins de l'administration.

Une vision tournée vers l'avenir

Le Chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d'établir des outils de suivi et d'évaluation des projets numériques via des tableaux de bord au sein des ministères et de la présidence du gouvernement.

Il a également annoncé des réformes majeures, notamment la suppression de certaines autorisations administratives, leur remplacement par des cahiers des charges, et l'adaptation du cadre réglementaire des marchés publics pour mieux répondre aux spécificités du secteur numérique.

Ces réformes, qui s'appuient sur une vision à long terme, visent à transformer la Tunisie en un acteur clé de l'économie numérique, tout en facilitant la vie des citoyens et des entreprises. "Il est temps d'accélérer la transition digitale de notre administration pour accompagner les aspirations des Tunisiens et bâtir une économie résiliente et compétitive", a conclu Kamel Madouri.