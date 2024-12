Tunisie: 3e édition des «Inno'Preneurs Days» - Face aux enjeux de transitions, l'agilité devient impérative

Le jeune entrepreneur d'aujourd'hui ne doit pas être isolé de son environneent. Les défis climatiques, technologiques et entrepreneuriaux font partie intégrante d'un contexte en constante mutation. Et face à cette réalité, il doit faire preuve d'agilité et d'innovation.

Initier les futurs entrepreneurs aux enjeux de transition écologique, technologique et entrepreneuriale est la mission à laquelle se sont attelés les organisateurs des « IPDays », au cours des deux derniers jours. Placée sous le thème de la "Transition", la troisième édition des « Inno'Preneurs Days » s'est tenue cette année, en présence d'experts et d'offi- ciels qui, devant un parterre de jeunes étudiants et entrepreneurs, n'ont pas hésité à aborder les problématiques et les défis auxquels est confronté, aujourd'hui, le porteur de projet.

